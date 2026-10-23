Ile Maurice: Menace informatique mondiale - Le pays en état d'alerte

23 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Face à une menace informatique mondiale, les autorités mauriciennes ont temporairement mis hors ligne plusieurs sites et services de l'État. Dans un communiqué publié hier, le ministère des Technologies de l'information précise que cette mesure préventive concerne les plateformes gérées par le Government Online Centre et la Central Information Systems Division.

Dans une note de sécurité, la Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU) met en garde contre deux failles critiques affectant PHP, un langage de programmation utilisé par des millions de sites internet. Identifiées sous les références CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, elles atteignent un niveau de gravité de 9,2 sur 10. Elles pourraient permettre à des pirates de s'introduire dans des systèmes, de dérober des informations sensibles ou de perturber des services en ligne.

Le phénomène dépasse l'île. Au Royaume-Uni, 32 services gouvernementaux sont indisponibles et quatre autres partiellement affectés. Downing Street précise toutefois que cela ne signifie pas qu'ils ont été piratés. À l'échelle mondiale, Cloudflare affirme avoir détecté plusieurs millions de tentatives d'attaque, sans preuve qu'aucune ait abouti.

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Les équipes techniques mauriciennes sont mobilisées pour procéder aux vérifications et aux corrections nécessaires. Les plateformes concernées seront rétablies une fois ces interventions terminées.

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