Ile Maurice: Union européenne - L'ambassadeur de Maurice présente ses lettres de créance

23 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Abhimanu Kundasamy est désormais officiellement l'ambassadeur de Maurice auprès de l'Union européenne (UE). Jeudi 22 octobre, il a présenté ses lettres de créance au président du Conseil européen, António Costa, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les chefs de mission de l'Inde, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Afrique du Sud ont fait de même le même jour.

Le nouvel ambassadeur en a profité pour aborder avec António Costa les dossiers prioritaires pour Maurice. Le principal est le nouvel accord de partenariat économique approfondi avec l'Afrique orientale et australe, dont le premier forum régional des affaires se tiendra à Maurice en 2027. L'accord de pêche récemment négocié a aussi été évoqué, de même que la modernisation portuaire et la sécurité maritime dans l'océan Indien.

Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international annonce par ailleurs des échanges de visites de haut niveau pour renforcer ce partenariat stratégique.

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