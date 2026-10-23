Afrique de l'Est: Emirates déploie son A350 sur la ligne Maurice-Dubaï dès novembre

Emirates déploiera son Airbus A350 de dernière génération sur la route Dubaï-Maurice à partir du 1er novembre 2026, en remplacement du Boeing 777 qui assure actuellement le vol quotidien EK709/710.

L'appareil desservira Maurice chaque jour, à l'aller comme au retour, selon les horaires suivants (heures locales) : le vol EK709 quittera Dubaï à 7h55 pour une arrivée à Maurice à 14h40, tandis que le vol EK710 décollera de Maurice à 18h30 pour atterrir à Dubaï à 1h10, le lendemain.

Configuré en trois classes, l'A350 comptera 298 sièges : 32 en Classe Affaires, 28 en Premium Economy et 238 en Classe Économique. Outre ce service, la compagnie assure deux autres vols quotidiens vers l'île à bord de son A380, tous deux également dotés de la Premium Economy. Au-delà de Dubaï, les voyageurs au départ de Maurice peuvent rejoindre plus de 70 destinations en Europe, en Asie et sur le continent américain.

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«L'arrivée de l'A350 marque une nouvelle étape importante dans l'investissement continu d'Emirates à Maurice», a déclaré Oomar Ramtoola, Manager for the Indian Ocean Islands d'Emirates. Selon lui, l'appareil introduira sur cette ligne la nouvelle expérience en Classe Affaires de la compagnie, aux côtés de la Premium Economy et d'une gamme de nouvelles technologies à bord.

«Nous sommes heureux d'offrir à nos clients encore plus de choix et de confort pour leurs voyages entre Maurice et Dubaï, et au-delà sur l'ensemble de notre réseau mondial», a-t-il ajouté. «Conjugué à nos deux vols quotidiens en A380, le déploiement de l'A350 témoigne de l'importance de Maurice au sein de notre réseau et de notre engagement à améliorer sans cesse l'expérience de voyage de nos clients.»

Premium Economy

Configurée en 2-3-2, la cabine Premium Economy propose des sièges en cuir crème et des finitions façon bois. Chaque siège, d'une largeur de 19,5 pouces, offre un espace généreux pour les jambes, un appuie-tête réglable dans six directions, un repose-pied, des prises de recharge, une tablette d'appoint et un écran individuel de 13,3 pouces donnant accès à plus de 6 500 chaînes de contenus. Les passagers bénéficient d'une boisson de bienvenue, de menus de saison servis dans de la porcelaine Royal Doulton, d'une trousse de confort, de l'embarquement prioritaire, d'un espace d'enregistrement dédié à Dubaï et d'une franchise bagages pouvant aller jusqu'à 35 kg.

Classe Affaires

La cabine adopte une configuration 1-2-1, avec accès direct à l'allée pour chaque passager. Le siège, convertible en lit plat et habillé de cuir crème, est équipé d'un écran 4K Ultra HD de 20 pouces, d'un minibar personnel et d'un chargeur sans fil. Les passagers savourent un repas en plusieurs services, accompagné d'une sélection de boissons, reçoivent une trousse de confort Bulgari et disposent d'un espace snacks, à l'arrière de la cabine, en libre-service.

Classe Économique

La cabine propose des appuie-têtes réglables en cuir, un écran tactile 4K HD de 13,3 pouces donnant accès à la nouvelle version du système de divertissement ice, avec connectivité Bluetooth, et des prises de recharge.

Les billets peuvent être réservés sur Emirates.com, à l'Emirates Travel Store des Docks 2, au Caudan, ou auprès d'une agence de voyages.