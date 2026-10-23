Ile Maurice: PSAC - Premières épreuves pour 16 260 candidats, premier soulagement

Sourires, soupirs de soulagement et quelques confidences sur des épreuves jugées plus ou moins difficiles. Pour les 16 260 élèves inscrits au Primary School Achievement Certificate (PSAC), la semaine des examens a démarré hier par le français et les sciences. Aujourd'hui, place à l'anglais. Dans les écoles, si les enfants tentent de garder leur calme, certains parents, eux, avouent avoir le coeur bien plus lourd.

À peine la porte de l'école franchie, les sourires réapparaissent. Comme si, le temps de quelques minutes, la pression accumulée ces dernières semaines s'était envolée. Dans les bras de leurs parents, dans les vans scolaires ou simplement en marchant vers la maison, les élèves du PSAC semblent déjà avoir tourné la page des premières épreuves.

Pourtant, derrière ces sourires se cachent parfois quelques heures de stress. «Je me sens stressée, mais je ne dois pas le montrer à mon enfant. Il doit avoir confiance en luimême», confie Marie Gina Allas, venue récupérer son fils.

La mère reconnaît que son enfant ressent lui aussi la pression. «Nous sommes dans la ligne droite finale. Ils travaillent toujours. Les leçons se font en ligne, mais elles finissent tard quand même. Et je sais que mon enfant est fatigué. Mais je reste à ses côtés.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette période lui rappelle d'ailleurs ses propres années d'école. «Aujourd'hui, je sais ce que mes parents ont ressenti lorsque j'ai pris part aux examens du Certificate of Primary Education. J'ai la même angoisse que mes proches à l'époque. Mais je sais que mon enfant va réussir.» Son souhait est simple : que son fils obtienne de bons résultats et puisse décrocher, l'année prochaine, une place dans le collège qu'il espère.

Le verdict des enfants

Devant les écoles primaires, ils étaient nombreux hier à faire le pied de grue en attendant la sortie des enfants. Mais à la première apparition d'un visage familier, le stress semblait se dissiper.

À la Petit-Verger Government School, les élèves se dirigent rapidement vers les vans scolaires. Pas question de perdre trop de temps : l'épreuve d'anglais les attend déjà aujourd'hui. Pour Kenzel, les sciences n'ont pas été une partie de plaisir. «Il fallait s'appliquer, mais bon, j'ai donné le meilleur de moi-même», lâche-t-il avec le sourire. Son camarade Kavish a, lui, trouvé le français plus abordable. «Malgré les difficultés, j'ai pu travailler», explique-t-il.

Deux matières terminées, les regards déjà rivés sur les autres épreuves.

À Vacoas, Kiaan Johaheer se montre beaucoup plus détendu. Pour lui, les examens ont été «faciles», particulièrement le français. «J'ai fait tout comme il le fallait. Je n'ai pas stressé», assure-t-il. Son père, Sachin, a toutefois veillé à ne pas ajouter de pression. «Tout au long de cette année, nous avons travaillé de concert avec lui. Nous l'avons soutenu. Dernièrement, nous avons travaillé un peu plus à ses côtés, sans pour autant le stresser. Il fallait surtout le mettre à l'aise, d'autant plus qu'il est notre unique enfant.»

Akhilesh Somrah, lui, reconnaît avoir ressenti «un peu de pression» avant d'entrer en salle. Mais une fois installé, le stress a laissé place à la concentration. «Je me suis bien préparé. J'ai trouvé l'examen de sciences plus abordable. J'aime beaucoup cette matière.» Son objectif est déjà fixé : intégrer la Mahatma Gandhi Secondary School (MGSS) de Solferino.

Même ambition pour Dhru Mirish Naugowa, qui juge les deux épreuves «faciles». «J'ai pris mes leçons au sérieux», soulignet-il, avant de citer ses deux choix : la MGSS de Solferino ou le collège du Saint-Esprit.

Une cohorte plus importante

Cette année, la cohorte est plus importante qu'en 2025. Au total, 16 260 enfants sont enregistrés pour les examens du PSAC, contre 12 368 l'année dernière, dont 12 281 avaient franchi cette étape. Le taux de réussite s'était alors établi à 76,90 %, contre 76,66 % en 2024. Pour assurer le bon déroulement des examens, 4 912 membres du personnel ont été mobilisés, indique le Mauritius Examinations Syndicate.

Après le français et les sciences, les candidats reprennent le chemin des salles d'examen aujourd'hui pour l'anglais. Lundi, place à l'histoire-géographie à 9 heures, suivie des langues asiatiques, de l'arabe, du Kreol Morisien et du Kreol Rodrige à midi. Le dernier rendez-vous est fixé au 27 octobre, avec les mathématiques à 9 heures.

D'ici là, les cahiers resteront ouverts, les dernières révisions se poursuivront et les parents continueront de rassurer leurs enfants. Car derrière les chiffres et les statistiques du PSAC, il y a surtout 16 260 jeunes qui jouent, pour quelques jours encore, une première grande partie de leur avenir scolaire.