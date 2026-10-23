Ile Maurice: Arvin Boolell promet de colmater les failles de la loi

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, affirme vouloir mener une «guerre contre l'utilisation excessive et le mauvais usage des pesticides». Dans des commentaires adressés à l'express hier matin, il assure que «tous les acteurs sont mobilisés» et estime que ce «ne devrait pas être un combat difficile».

Reconnaissant la nécessité de renforcer le dispositif existant, le ministre indique que les failles de la Use of Pesticides Act 2018 sont en voie d'être comblées. «La traçabilité au moyen de codes QR sera strictement appliquée», précise-t-il, ajoutant que le Programme des Nations unies pour le développement apporte son soutien.

Concernant les quatre règlements d'application toujours attendus, il souligne que l'Attorney General s'est engagé à accélérer le processus, malgré le travail de rédaction juridique encore nécessaire.

Sur le plan sanitaire, Arvin Boolell indique qu'«une étude épidémiologique est menée par le ministère de la Santé» afin d'examiner les risques associés à l'exposition aux pesticides. Le ministre réfute par ailleurs les informations faisant état d'un manque de personnel au Pesticides Regulatory Office, affirmant que le directeur des services agricoles a démenti cette situation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il reconnaît toutefois qu'«on pourrait se satisfaire de personnel supplémentaire».

Arvin Boolell met également en avant la collaboration entre le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI), les services agricoles et l'association des planteurs. Des formations sont organisées par le FAREI pour sensibiliser les planteurs à un usage plus responsable des pesticides. Il assure, en outre, que les importations de fruits et légumes sont soumises à des normes sanitaires strictes.

Le ministre relève néanmoins des insuffisances opérationnelles au marché de vente aux enchères de Belle-Rive, où certains agents ne seraient pas présents à l'heure attendue pour procéder aux prélèvements destinés aux analyses.