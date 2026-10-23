Ile Maurice: Pas de rattrapage pour les épreuves annulées, des notes évaluées attribuées

La décision est officielle. Les candidats aux examens de l'International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), de O-Level, de A-Level et d'Advanced Subsidiary Level (AS Level) qui n'ont pu prendre part aux épreuves du mardi 13 octobre ne reprendront pas les épreuves. Cambridge International Education leur attribuera à la place des résultats basés sur des notes évaluées (assessed grades).

Cette décision met fin à plusieurs jours d'incertitude, mais pourrait susciter des interrogations chez certains candidats. Dans un communiqué adressé aux chefs d'établissement, aux candidats, aux parents et au grand public, Cambridge confirme qu'aucune des composantes prévues le 13 octobre 2026 ne sera reprogrammée. Ces épreuves avaient été annulées en raison de la situation qui prévalait dans le pays ce jour-là.

Comment la note sera-t-elle calculée ?

Lorsqu'un candidat est absent à une épreuve, Cambridge calcule et attribue une note évaluée pour l'épreuve manquante. Celle-ci repose sur deux éléments : la performance du candidat dans les autres épreuves de la même matière et celle de tous les autres candidats de Cambridge dans le monde, dans ces mêmes épreuves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cambridge donne un exemple : pour l'English Language, qui comprend deux papiers, si tous les candidats mauriciens ont manqué le Paper One, leur performance dans la matière sera déterminée à partir des notes obtenues au Paper Two et des résultats de l'ensemble des candidats du monde à ces mêmes épreuves.

Aucune pénalité

Cambridge se veut rassurante : tous les candidats seront traités «en toute équité», dans le respect de l'intégrité et des standards de ses qualifications. Surtout, ils ne seront pas pénalisés en raison de l'annulation. Cette précision devrait apaiser une partie des inquiétudes d'élèves pour qui ces examens couronnent des années de travail et conditionnent la suite de leurs études.

L'annonce intervient alors que des élèves et des parents avaient exprimé leur frustration face à l'incertitude. Certains s'interrogeaient sur l'équité d'une note attribuée sans avoir pu prendre part aux examens dans les conditions prévues. Reste à savoir quand ces notes seront communiquées.