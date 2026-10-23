Afrique: «Anndal», un nouveau cercle de réflexions qui veut «produire des savoirs» pour les Sahéliens

Ce 22 octobre 2026 à Paris, un nouvel institut baptisé « Anndal » a été présenté à la presse par l'Alliance des démocrates du Sahel. Anndal est un terme fulfulde qui signifie « savoir ». L'objectif de cet institut est justement d'apporter des éléments de réflexion et de savoir aux populations sur la situation au Sahel.

Face au déni de démocratie de régimes autoritaires et à leurs relais souvent zélés sur les réseaux sociaux, Anndal se veut être un cercle de réflexions, une boîte à idées qui propose un espace de réflexion et d'analyses alternatifs.

Nadine Machikou, politologue camerounaise et présidente du directoire d'Anndal, explique : « Clairement, c'est un outil d'aide à la décision, à la réflexion, à la formation de la compétence démocratique, à la politique. La démocratie, c'est un esprit. La démocratie, c'est la liberté, c'est la reconnaissance, c'est le soin, c'est le principe, c'est la valeur. Mais comment cette valeur est-elle repensée ? Il y a la démocratie autour de ces questions : qu'est-ce que nous partageons ? Qu'est-ce qui nous lie et non pas qu'est-ce qui nous divise ? »

Des productions en six langues africaines

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et pour bien se comprendre à travers les travaux et les conférences qui seront diffusés dans les prochains mois via des webinaires, le cercle de réflexions s'exprimera dans six langues africaines, comme le moré, le fulfulde, le tamashek ou le bambara.

Ache Ahmat Moustapha, sociologue tchadienne, souligne : « Notre travail, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les travaux qui vont émaner d'Anndal puissent être restitués fidèlement. On va venir avec des données probantes, avec des faits, avec des indicateurs, avec des chiffres. Le but est de produire des savoirs qu'il va falloir ensuite donner aux Sahéliens. Et ce sera aux Sahéliens de pouvoir faire le choix librement, qu'ils puissent se faire eux-mêmes leur propre jugement. »

Composé d'une vingtaine de membres représentant 12 pays, ce think tank devrait rendre ses premiers travaux en janvier prochain.