Congo-Kinshasa: Le Président du Sénat dénonce l'interpellation de la sénatrice Carole Agito par les services de sécurité

Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a dénoncé jeudi 22 octobre l'interpellation, la veille, de la sénatrice Carole Agito Amela par les services de sécurité.

Il juge cette mesure contraire aux dispositions légales sur les immunités parlementaires.

S'exprimant à l'ouverture de la séance plénière, Sama Lukonde a invoqué l'article 107 de la Constitution et l'article 223 du règlement intérieur du Sénat, estimant que la procédure préalable à la levée des immunités de la sénatrice n'avait pas été respectée.

Il affirme que le Sénat n'est pas opposé à la justice, mais exige le respect de la loi.

Les circonstances et les motifs de cette interpellation n'ont pas été évoqués par le président du Sénat.