Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Recrudescence de cas de diarrhée et décès à la prison de Walikale

Une situation humanitaire et sanitaire critique sévit depuis le début de ce mois d'octobre à la prison centrale de Walikale, dans la province du Nord-Kivu. Au cours de cette semaine, trois décès et plusieurs cas d'hospitalisation sont enregistrés parmi les detenus à la suite d'une épidémie de diarrhée.

Cette épidémie est due à une surpopulation carcérale extrême et a des conditions d'hygiène déplorables, estiment les responsables pénitentiaires et la société civile qui lancent un appel pressant à l'aide internationale et gouvernementale.

Prévue initialement pour héberger une centaine de pensionnaires, la prison centrale de Walikale en compte aujourd'hui près de 500. Cette surfréquentation massive, combinée au délabrement des infrastructures et au manque criant d'eau potable, favorise la prolifération rapide des maladies. Depuis deux semaines, des cas d'affections cutanées et de diarrhée se multiplient au sein de l'établissement.

Une organisation locale de la société civile active dans l'enceinte souligne l'urgence absolue d'une intervention médicale extérieure, expliquant que malgré l'aide précieuse mais ponctuelle de l'Église catholique, les besoins sanitaires et alimentaires restent immenses.

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Plaidoyer pour une assistance médicale et la reprise des subventions de l'État

Le directeur de la prison, Joseph Shuruku, confirme la gravité de la situation et expose les multiples contraintes auxquelles fait face l'administration. Il déplore notamment l'impossibilité de transférer les détenus les plus gravement atteints vers l'Hôpital général de référence, faute de ressources financières pour honorer les frais de prise en charge médicale.

Face à cette impasse, la direction de la prison invite les autorités compétentes à une intervention urgente d'équipes médicales sur place pour combattre l'épidémie. Le directeur de la prison plaide aussi pour l'installation d'une infirmerie fonctionnelle au sein de l'établissement.

Joseph Shuruku juge aussi urgent l'accélération des dossiers judiciaires afin de réduire la surpopulation carcérale mais aussi le déblocage et la reprise de la subvention de l'État, suspendue depuis deux ans.