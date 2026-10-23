Congo-Kinshasa: Le pays et l'Allemagne scellent un partenariat pour renforcer le leadership féminin et la gouvernance inclusive

Le gouvernement congolais et la Fondation Friedrich Ebert ont signé, jeudi 22 octobre 2026 à Kinshasa, un accord de siège entre pour promouvoir le leadership féminin et la gouvernance inclusive.

A travers cet accord, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Allemagne renforcent leur coopération institutionnelle en faveur de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. Ce partenariat stratégique vise à briser les barrières structurelles à l'inclusion et à concrétiser la vision de la parité à travers le pays.

À travers cet accord de partenariat, les deux parties ambitionnent de transformer durablement les pratiques de gouvernance en consolidant le leadership politique des femmes. L'initiative s'aligne étroitement sur les priorités d'égalité des chances définies dans le Plan national stratégique de développement (2024-2028).

Présent lors de la cérémonie, le représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert, Constantin Grund, a rappelé la portée de cet engagement axé sur les valeurs démocratiques :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour la Fondation Friedrich Ebert, ce partenariat s'inscrit dans un engagement de longue date en faveur de la démocratie, de la justice sociale et de l'égalité des chances. »

Il a également encouragé les femmes congolaises à cultiver la détermination pour surmonter les préjugés persistants. Un avis partagé par l'ambassadeur d'Allemagne, qui a salué les avancées déjà significatives réalisées par les femmes dans la vie nationale, tout en notant qu'un chemin reste à parcourir.

L'appel de la Première ministre à l'excellence et au courage

Intervenant au cours de cette rencontre, la Première ministre Judith Suminwa a insisté sur la nature profonde de l'engagement civique et politique, exhortant les femmes à s'affranchir des barrières psychologiques et sociales :

« Le leadership ne commence pas avec un titre. Il commence avec une conviction, il grandit avec le courage et prend tout son sens lorsqu'il se met au service des autres et de la nation. »

Ce nouveau cadre de coopération technique et politique devrait ainsi faciliter l'émergence d'une génération de femmes leaders plus influentes et actrices clés du développement socio-économique de la RDC.