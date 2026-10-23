Congo-Kinshasa: Haut-Uele - Des habitants bloquent les véhicules de Kibali Gold à Faradje pour exiger réparation après un déversement dans la rivière Tanzi

Une vive tension règne dans le territoire de Faradje, dans la province du Haut-Uele. Depuis jeudi 22 octobre matin, des habitants en colère bloquent le passage aux véhicules de l'entreprise Kibali Gold Mines au village d'Abinva, sur l'axe Aru-Durba. Ces manifestations interviennent à la suite du déversement accidentel, dans la rivière Tanzi, des produits présumés toxiques transportés par un véhicule de la compagnie minière.

Les manifestants réclament des indemnisations et des réparations suite à un accident survenu le 29 septembre dernier, qui a entraîné le déversement d'un chargement chimique dans la rivière Tanzi, sur l'axe Aru-Durba. Le camion transportant le produit s'était renversé et a déversé sa cargaison dans le cours d'eau.

Les populations riveraines affirment subir les conséquences de cet incident, signalant des lésions cutanées, la mort de poissons ainsi que des motopompes endommagées.

Interrogé sur place, Samson Tandema, président de la société civile de Faradje, dresse un bilan alarmant des répercussions pour les habitants :

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« [...] certaine population avait subi des lésions. Nous avons presque 11 victimes qui sont hospitalisées, sans assistance de la part de Kibali Gold, de dédommager les matériels qu'ils ont commis, surtout aussi passer à l'assainissement de cette rivière. »

Kibali Gold conteste la toxicité du produit et appelle à un compromis

De son côté, l'entreprise Kibali Gold Mines rejette les accusations concernant la nature toxique de la cargaison. Par la voix de son chargé de communication, Juvenal Mutoo, la société affirme qu'il s'agissait de chaux et non d'un produit dangereux.

L'entreprise précise en outre que le camion impliqué n'appartenait pas directement à sa flotte :

« [...] dire que il y a eu de poissons, des lésions, c'est encore à vérifier par les scientifiques. Ce n'est pas un véhicule de Kibali qui avait connu cet accident-là. »

Tout en soulignant que le partenaire transporteur a été mis en contact avec les représentants des riverains pour négocier un compromis, les deux parties s'en remettent à l'intervention imminente du gouvernement provincial pour faciliter un règlement pacifique de ce différend et restaurer le calme.