Congo-Brazzaville: Intempéries - Le pays annonce des mesures d'aide pour les populations sinistrées de la Likouala

22 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé de mettre en place une série de mesures, en vue d'assister près de 43 000 personnes dans la Likouala (nord), frappées par de fortes inondations causées par les pluies de ces dernières semaines. Ces pluies continuent encore dans la zone.

La situation est jugée « catastrophique » et préoccupante par le gouvernement du Congo-Brazzaville. Un pont aérien a donc été instauré entre la capitale du pays et celle de la Likouala, Impfondo, pour acheminer des vivres et du matériel comme des bâches et des médicaments.

Un convoi humanitaire partira également pour Impfondo. Objectif : installer sur place des stocks pour intervenir en temps réel en cas de dégradation de la situation. D'autres marchandises seront dépêchées par le fleuve Congo, assure le porte-parole du gouvernement Thierry Moungalla.

Les autorités assurent également qu'elles vont trouver un site approprié pour reloger les familles sinistrées, soit plus de 40 000 personnes.

Sur place, les dégâts se concentrent dans la sous-préfecture d'Epena, totalement submergée. Quinze villages aux alentours sont également inondés. Et les eaux ont commencé à toucher Bouanela et Impfondo.

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