Congo-Kinshasa: Sud du pays - Accalmie à Kolwezi après des affrontements entre mineurs artisanaux et forces de l'ordre

Kolwezi, l'un des principaux centres mondiaux de production de cuivre et de cobalt, a connu une accalmie mercredi 21 octobre, après deux journées consécutives d'affrontements entre mineurs artisanaux et forces de l'ordre.

Ces exploitants exigeaient la réouverture des comptoirs d'achat ainsi que des petites usines de traitement, souvent tenus par des ressortissants chinois. Principaux acheteurs de minerais artisanaux, ces derniers ont suspendu leurs activités à la suite d'une opération de contrôle de légalité. Selon la société civile, le bilan provisoire fait état d'un mort parmi les mineurs artisanaux, quatre blessés et 32 arrestations.

La colère de milliers de mineurs artisanaux de Kolwezi est quelque peu retombée après le message lancé mardi soir par Fifi Masuka, gouverneure de la province de Lualaba, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC). D'après elle, aucun comptoir d'achat ou petite société de traitement de minerais appartenant à des ressortissants chinois n'est officiellement fermé.

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« Des gens disent que la commission arrivée de Kinshasa procède à la fermeture des sociétés chinoises, a affirmé Fifi Masuka. Nous avons posé la question aux propriétaires qui affirment que leurs petites sociétés sont ouvertes. Entre-temps, vous avez appris l'arrestation de certains ressortissants chinois. Ils sont accusés de séjour irrégulier, leur visa a expiré. »

Une centaine d'employés chinois en séjour irrégulier rapatriés

Ce mercredi, les comptoirs d'achat et les sociétés de traitement de minerais sont restés fermés malgré ce message. Quelques mineurs ont de nouveau tenté de se soulever mais ils ont été maîtrisés par l'armée.

Depuis dix jours, une commission venue de la capitale du pays, composée d'un conseiller à la Présidence, des représentants de l'armée, du ministère des Mines et de la Direction générale de migration, entend mettre de l'ordre dans le secteur minier artisanal à Kolwezi. Toutes les transactions autour du cuivre et du cobalt artisanal auront désormais lieu au centre de négoce de Musompo afin d'assurer la traçabilité.

Entre-temps, une centaine d'employés chinois de petites sociétés minières et des comptoirs d'achat, en séjour irrégulier à Kolwezi, ont été rapatriés.

Kolwezi est l'un des principaux centres mondiaux de production de cuivre et de cobalt, minéraux critiques essentiels à la transition énergétique et convoités par la Chine et les États-Unis.