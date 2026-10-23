Congo-Kinshasa: Enquête ouverte suite à des propos menaçants envers les Occidentaux à Kinshasa

22 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo (RDC), une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Fils Mukoko, comme un membre du parti au pouvoir (UDPS) et directeur général de la Régie d'assainissement de Kinshasa, menacer les Occidentaux présents à Kinshasa. Des propos qui ont été fermement condamnés par les responsables politiques à Kinshasa.

Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), Patrick Muyaya, dans un post sur X, évoque des propos « d'une horreur absolue qui n'engagent nullement le gouvernement ni aucune autre institution ». Même fermeté du côté du président de l'Assemblée nationale : Aimé Boji s'est exprimé en plénière, jugeant ces paroles contraires à la Constitution et nuisibles aux relations de la RDC avec la Belgique.

Désolidarisation aussi du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), qui a vivement condamné ces propos.

Démis de ses fonctions

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Fils Mokoko est désormais sous le coup d'une enquête judiciaire. Il a aussi été démis de ses fonctions par les autorités provinciales de Kinshasa.

En revanche, pas de réaction officielle des chancelleries à Kinshasa. Officieusement, des messages ont été passés. Et le ministre belge des Affaires étrangères, mercredi 21 octobre, devant une commission du Parlement à Bruxelles, s'est inquiété de la montée des discours de haine, des mensonges, des fausses informations, sans évoquer particulièrement cette affaire.

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