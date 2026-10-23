Ethiopie: Au Tigré, le chef du TPLF affirme que ses troupes continuent les combats

En Éthiopie, la guerre au Tigré n'est pas finie, un mois après la reprise des combats entre l'armée éthiopienne et les soldats du TPLF. Alors que le gouvernement éthiopien affirme avoir repris les grandes villes et le contrôle de la région, Debretsion Gebremichael, le chef du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) est apparu mercredi 21 octobre à la télévision locale du Tigré. Il a affirmé que l'armée du TPLF continuait les combats et avait récemment acquis des victoires tactiques.

Le TPLF est bel est bien toujours en guerre et combatif. C'est le coeur du message prononcé en personne par Debretsion Gebremichael sur la chaîne télévisée du Tigré ce mercredi 21 octobre 2026. Trois semaines après sa dernière intervention, le leader n'abandonne pas sa rhétorique guerrière. « Le Tigré restera un cimetière pour nos ennemis », déclare-t-il.

Le leader de la formation politique et militaire affirme que les forces armées du TPLF mènent des opérations mobiles, loin des centre villes densément peuplés. Une stratégie qui avantage les troupes du TPLF dit-il, qualifiant l'armée éthiopienne adverse de « surchargées » et « dispersées sur de vastes fronts ».

Le leader du TPLF revendique des victoires tactiques

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Il a aussi évoqué plusieurs victoires tactiques. La semaine dernière le TPLF a annoncé avoir neutralisé plusieurs centaines de soldats des forces fédérales dans des combats au nord et au centre du Tigré dans les régions rurales. Debrestion assure que la résistance armée « fait rage dans tout le pays ». Le gouvernement, de son côté, n'a pas réagi à ces dernières déclarations.

Mardi 20 octobre, une frappe de drone a tué quatre personnes dans le sud du Tigré, et plusieurs frappes de drones ont ciblé lundi des civils et une école en région Amhara, où l'armée éthiopienne fédérale affronte la milice rebelle des Fanos.