Cote d'Ivoire: L'audience sur l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI renvoyée

En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan examinait ce jeudi 22 octobre 2026 les recours judiciaires visant la présidence de Tidjane Thiam au PDCI-RDA. L'action, menée par deux militants de la formation, conteste la légalité de son élection. L'audience a été renvoyée au 19 novembre pour ajouter une autre procédure.

L'audience sur les recours judiciaires visant la présidence de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, prévue ce jeudi 22 octobre 2026, a finalement été renvoyée au 19 novembre prochain. La juge du tribunal de première instance d'Abidjan a décidé de regrouper trois procédures.

Il y a d'abord celle de Charles Abié Tchétché, militant du PDCI, dont on attendait un délibéré en juillet dernier, et celle d'Antoine Siaba, autre militant, qui avait assigné le parti peu après, pour les mêmes griefs que le premier. À savoir : l'annulation des résolutions du 9e congrès extraordinaire du PDCI en 2025. Ce congrès avait abouti à la réélection de Tidjane Thiam à la tête du parti. Autre demande : la désignation d'un président par intérim au PDCI.

L'audience renvoyée au 19 novembre

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Et il y a un troisième et nouveau dossier. Il est porté par Antoine Siaba, l'un des deux militants, et vise directement Tidjane Thiam. Ce dernier est assigné par « intervention forcée » pour intégrer la procédure judiciaire commune, jusqu'ici dirigée contre la formation politique. Selon l'un des avocats du PDCI, cela concerne aussi Georges Philippe Ezaley, le vice-président du parti. Le renvoi au 19 novembre doit permettre à la défense de répondre à ces assignations.