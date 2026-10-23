Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Contestation de l'éligibilité de Tidjane Thiam - Le procès renvoyé au 19 novembre

22 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le tribunal de première instance s'est prononcé, hier, sur le contentieux relatif à l'éligibilité de Tidjane Thiam à la présidence du Pdci-Rda. Après l'examen du dossier, la juridiction a renvoyé l'affaire au 19 novembre prochain. Motif avancé, l'élargissement de la procédure.

En effet, le juge, selon les informations, a justifié cette nouvelle échéance par la nécessité de d'examiner un nouvel élément de plainte qui vient s'ajouter aux deux recours existants. Cette accusation viserait le vice-président Philippe Ezaley. La juridiction a décidé de regrouper les contestations, avant de rendre la décision finale.

Il faut rappeler que ce sont deux militants issus du Pdci-Rda, Charles Abié Tchétché et Antoine Siaba, qui ont engagé des procédures contestant l'élection de Tidjane Thiam en qualité président du parti octogénaire. Ceux-ci lui reprochent de ne pas avoir rempli toutes les conditions requises pour être élu président du Pdci-Rda au congrès, à Yamoussoukro.

Les contestataires, en guise d'arguments, précisent que selon l'article 41 des statuts du parti, un candidat à la présidence doit avoir été membre du Bureau politique pendant au moins 10 ans. Une condition, soulignent-ils, que le concerné ne remplissait pas.

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Ils évoquent également la question de sa nationalité française de Tidjane Thiam lorsqu'il a présenté sa candidature. Pour eux, cette situation était incompatible avec les conditions statutaires applicables à la présidence du parti.

Dans une procédure supplémentaire engagée en septembre, Antoine Siaba demande que soient produits les documents constituant le dossier de candidature de Thiam aux 8e et 9e congrès. Le plaignant remet en cause la régularité de ces documents et demande que leur authenticité soit vérifiée.

Compte tenu de tous ces éléments, Antoine Siaba demande à la justice la destitution du président Thiam ainsi que l'annulation des résolutions et la dissolution des organes issus de cette élection.

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