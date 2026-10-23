Tunisie: Handball - Où suivre en direct le derby entre l'Espérance du pays et le Club Africain ?

L'Espérance sportive de Tunis (EST) affronte le Club Africain (CA), ce vendredi 23 octobre, à partir de 16h30, à la salle omnisports de Radès, pour le compte de la 8e journée du championnat Élite de handball.

Cette affiche, qui constitue le choc de la journée, oppose deux prétendants aux premières places du classement. L'Espérance, leader avec 21 points, tentera de conforter sa position, tandis que le Club Africain, crédité de 19 points, cherchera à s'imposer dans ce derby.

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Watania 2 comme indiqué dans le programme initial.