Tunisie: Le Tunisien Nasreddine Nabi nommé entraîneur du Wydad Casablanca

Le club marocain du Wydad Athletic Club a annoncé, vendredi, la signature d'un contrat avec l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabi pour diriger son équipe première de football, en remplacement du Portugais Paulo Sergio.

Cette nomination s'inscrit dans la volonté du Wydad de s'appuyer sur l'expérience et les compétences du technicien tunisien pour améliorer les performances de l'équipe et renforcer sa compétitivité lors des prochaines échéances, précise le club dans un communiqué.

Âgé de 61 ans, Nasreddine Nabi retrouve ainsi le championnat marocain pour une deuxième expérience en moins de six mois, après un passage au Raja Casablanca, qu'il avait rejoint à la mi-juin avant de quitter ses fonctions début septembre.

Le technicien tunisien avait auparavant dirigé l'AS FAR Rabat lors de la saison 2023-2024, conduisant le club au titre de champion du Maroc.

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Au cours de sa carrière, il a également entraîné plusieurs formations africaines, notamment le Motema Pembe et Leopards en RD Congo, Al-Ahly Benghazi en Libye, Al-Hilal et Al-Merreikh au Soudan, Al-Ismaïly en Egypte, Young Africans en Tanzanie et Kaizer Chiefs en Afrique du Sud.

Son palmarès comprend notamment une victoire en Coupe de la Confédération africaine avec le FC Leopards en 2012, ainsi qu'une finale de la même compétition disputée avec Young Africans en 2023. Il a également remporté plusieurs titres nationaux en RD Congo, en Tanzanie, au Maroc et en Afrique du Sud.

Le départ de Paulo Sergio intervient dans un contexte de résultats décevants en début de saison. Le Wydad n'a remporté qu'un seul de ses quatre premiers matches, pour deux nuls et une défaite, et occupe la neuvième place du classement avec cinq points.

Pour le compte de la sixième journée du championnat marocain, le club casablancais se déplacera samedi chez l'Union Touarga, sixième avec sept points.