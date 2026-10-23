Tunisie: Endettement agricole - Le CRDA du pays présente les mécanismes de règlement des dettes

Le commissariat régional du développement agricole (CRDA) de Tunis a organisé, jeudi, une séance de travail sur les procédures de règlement des dettes des agriculteurs, des pêcheurs et des établissements du secteur agricole.

La rencontre a été pilotée par le service du financement, des investissements et des structures professionnelles.

Lors de cette séance, les participants ont pu s'informer sur les mécanismes de règlement des dettes, leurs conditions et leurs délais d'application, selon un communiqué publié sur la page officielle du commissariat régional.

La séance s'est tenue en présence de cadres du commissariat régional, d'un représentant de la Banque nationale agricole (BNA) et de représentants des structures professionnelles du secteur agricole et de la pêche dans le gouvernorat.

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Tout en soulignant l'importance de poursuivre l'accompagnement des agriculteurs, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de leur fournir l'orientation et l'accompagnement nécessaire pour bénéficier de ces mécanismes.

Cette coordination implique les structures professionnelles ainsi que les institutions financières et bancaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du traitement du dossier de l'endettement agricole, de la facilitation de l'accès au financement et de la réinsertion des clients en difficulté dans le circuit économique.

Elle applique la loi de finances 2026, notamment les articles 59 et 70, la loi n°5 de 2026 relative aux dettes agricoles impayées ainsi que la circulaire n°6 de la Banque centrale de Tunisie datée du 3 juin 2026.