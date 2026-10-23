Tunisie: Khaled Sehili reçoit la responsable américaine chargée de la réduction des menaces liées à la défense

Le renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, notamment dans les domaines de la surveillance des frontières, de la lutte contre le terrorisme et de la formation spécialisée, a été au centre d'une rencontre tenue jeudi 22 octobre 2026 entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, et Laura Gross, responsable par intérim de la réduction des menaces au sein de l'Agence américaine de réduction des menaces liées à la défense (DTRA ou Defense Threat Reduction Agency).

L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, ainsi que de plusieurs responsables des deux pays, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.

À cette occasion, Khaled Sehili a souligné que les visites répétées de hauts responsables américains en Tunisie témoignent de la profondeur des relations d'amitié entre les deux pays et de l'importance accordée par l'administration américaine à la coopération militaire avec la Tunisie. Il a rappelé que cette coopération constitue l'un des piliers d'un partenariat bilatéral fondé sur la confiance et le respect mutuels.

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Le ministre a également exprimé sa reconnaissance pour l'engagement et le soutien constants des États-Unis aux forces armées tunisiennes, en particulier à travers les actions de la DTRA, dont il a salué la contribution au renforcement des capacités de l'armée nationale en matière de protection et de sécurisation des frontières ainsi que de lutte contre la criminalité transfrontalière.

La surveillance des frontières parmi les axes de coopération

Le ministre a mis en avant la position stratégique de la Tunisie, située au carrefour de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée et de la région du Sahel et du Sahara. Cette situation géographique expose le pays à plusieurs défis sécuritaires transfrontaliers, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande, auxquels s'ajoutent les conséquences de l'instabilité régionale.

Face à ces enjeux, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de consolider la préparation opérationnelle et les capacités militaires de l'armée nationale.

Khaled Sehili a, par ailleurs, exprimé le souhait d'élargir le partenariat stratégique tuniso-américain à de nouveaux volets techniques et opérationnels. Les domaines évoqués comprennent les systèmes de surveillance des frontières, la lutte contre le terrorisme et les systèmes sans pilote.

Le ministre a en outre cité le transfert de technologies, l'assistance technique et la formation spécialisée parmi les axes susceptibles d'être développés. Il a enfin évoqué la possibilité d'explorer de nouvelles perspectives de coopération régionale avec les pays africains, dans le cadre d'une approche préventive fondée sur l'anticipation et la préparation.

Washington réaffirme son engagement

De son côté, Laura Gross a salué la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis ainsi que le partenariat stratégique entre les deux pays. Elle a également mis en avant les compétences de l'armée tunisienne et ses capacités en matière de formation et de maintenance des équipements et du matériel militaires.

La responsable américaine a réaffirmé l'engagement de l'administration américaine à poursuivre le renforcement de la coopération militaire avec la Tunisie, à la développer et à en diversifier les domaines, dans l'intérêt des deux parties.