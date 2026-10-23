Tunisie: Études en Chine - Le pays explore les possibilités de bourses pour ses étudiants

L'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Arbi, s'est entretenu jeudi avec des responsables de l'Université des affaires étrangères de Pékin sur les moyens de développer la coopération académique entre les universités chinoises et leurs homologues tunisiennes.

Les discussions ont également porté sur les moyens d'encourager les étudiants tunisiens à poursuivre leurs études dans les universités chinoises, notamment à travers l'octroi de bourses universitaires et la promotion des programmes d'enseignement supérieur en Chine.

À l'occasion d'une visite effectuée jeudi à l'université, dans le cadre de la dynamisation de la diplomatie culturelle et du renforcement de la coopération académique entre la Tunisie et la Chine, Adel Arbi a donné une conférence intitulée « Les relations tuniso-chinoises : un dialogue entre les civilisations dans le cadre du partenariat stratégique », selon un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade sur Facebook.

Lors de cette conférence, l'ambassadeur a souligné l'importance accordée par l'État tunisien aux secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.

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Il a également mis en avant le patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie ainsi que son histoire, qui en a fait un phare du savoir et de la connaissance dans les espaces arabe, islamique et méditerranéen.

Le chef de la mission diplomatique a également rencontré la présidente de l'université ainsi que les responsables des départements de langue arabe et de relations internationales.

Il a pris connaissance des programmes de formation des étudiants, des cursus et des méthodes scientifiques et pédagogiques adoptés pour former des cadres chinois spécialisés dans les domaines de la diplomatie et des relations internationales.

L'ambassadeur a, par ailleurs, participé à une rencontre interactive avec des étudiants et des enseignants, au cours de laquelle ont été évoqués l'ancienneté des relations tuniso-chinoises et leur évolution depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays jusqu'à la mise en place de leur partenariat stratégique.