Sénégal: Diourbel - 35 enfants accompagnés par un mouvement pour l'obtention d'actes de naissance

23 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Au total, 35 enfants issus de plusieurs quartiers de Diourbel (centre) ont bénéficié d'un accompagnement du mouvement "Taxawu Ndiareme" pour l'obtention d'actes de naissance, une démarche qui leur a permis de s'inscrire à l'école, a-t-on appris du président dudit mouvement, Mame Ass Gadiaga.

"Grâce à cette initiative du mouvement, ils ont obtenu leurs papiers et ont pu être inscrits à l'école", a-t-il déclaré, jeudi, lors d'une rencontre avec des jeunes et des femmes au quartier Ocass de Diourbel.

Le président de "Taxawu Ndiareme" a souligné les difficultés rencontrées par certaines familles dans les démarches d'enregistrement des naissances, faisant état d'actions sociales en faveur des détenus de la prison de Diourbel.

Il a rappelé que son mouvement, qui célèbre cette année ses cinq ans d'existence, oeuvre pour le développement de la ville et l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Mame Ass Gadiaga a par ailleurs annoncé des formations destinées aux femmes pour renforcer leurs capacités de production et favoriser leur autonomie économique.

Il a enfin appelé les jeunes à s'engager davantage dans le développement de Diourbel, mettant en avant les perspectives d'accompagnement et d'emploi évoquées par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

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