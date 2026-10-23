Sénégal: Tambacounda - Des acteurs militent pour une appropriation territoriale de la Transition énergétique

Tambacounda — La campagne nationale de sensibilisation autour des enjeux, opportunités et mécanismes de la Transition énergétique juste s'est poursuivie jeudi à Tambacounda (est), où les acteurs impliqués ont émis le souhait de voir cette initiative favoriser une appropriation territoriale et une participation active et inclusive.

"Il s'agit de favoriser une appropriation territoriale et une participation active et inclusive", a dit l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarriayatou Ndiaye.

A l'initiative du ministère de l'Énergie et du Pétrole (MEP), à travers la direction de la Transition énergétique (DTE), cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une campagne nationale de communication et de sensibilisation dont l'un des principaux leviers est l'organisation de comités régionaux de développement (CRD) dans les quatorze (14) régions du Sénégal.

Ces rencontres sont présentées comme des cadres de dialogue territorial permettant de rapprocher le JETP (Accord de partenariat pour une transition énergétique Juste) des réalités locales, de recueillir les attentes et les préoccupations des territoires et de favoriser la participation active des parties prenantes à la mise en oeuvre d'une transition énergétique juste, inclusive et adaptée aux spécificités locales.

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"La problématique de l'accès à l'énergie est très cruciale dans la région de Tambacounda avec des situations déplorables. Nous sommes en train de faire des efforts à tous les niveaux, y compris pour améliorer les minicentrales solaires déjà fonctionnelles, mais qui peinent à satisfaire les besoins en énergie de certains villages desservis", a expliqué Diarriayatou Ndiaye au terme de l'atelier.

Selon ses termes de référence, l'atelier vise à informer les acteurs régionaux sur les objectifs du JETP et les opportunités qu'il offre pour le développement durable des territoires.

Il a aussi pour objectifs de promouvoir le dialogue entre les parties prenantes autour de la transition énergétique juste et d'identifier les priorités, les besoins et les opportunités propres à chaque région, afin de mieux intégrer les réalités territoriales dans la mise en oeuvre du JETP.

À travers ce cadre d'échanges, la direction de la Transition énergétique vise l'appropriation territoriale du JETP, en mobilisant les acteurs locaux autour d'engagements et de recommandations pour une transition énergétique juste, inclusive et créatrice d'emplois.

Parmi les résultats attendus, figure une bonne compréhension, par les acteurs régionaux, des enjeux et des opportunités de la Transition énergétique juste et du JETP.

Il est également attendu de cette campagne un engagement de la part des parties prenantes pour la promotion de la transition énergétique à travers le dialogue.

D'après les termes de référence, l'organisation de cet atelier s'aligne sur les orientations de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", qui constitue le référentiel des politiques publiques du gouvernement.

Dans ce référentiel, la stratégie nationale de transition énergétique repose sur une approche intégrée et pragmatique qui consiste notamment à valoriser les ressources nationales en gaz naturel afin de substituer progressivement le fioul et le diesel dans la production d'électricité.

La stratégie nationale de transition énergétique vise par ailleurs à promouvoir le développement des énergies renouvelables ainsi que d'autres nouvelles sources d'énergie propre.

Cette dynamique s'est traduite, selon le document, par la conclusion, avec le Groupe des partenaires internationaux (IPG), de l'Accord de partenariat pour une Transition énergétique juste (JETP), qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 40 % à l'horizon 2030.

Conclu en juin 2023 entre le Sénégal et le Groupe des partenaires internationaux (IPG) comprenant l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, ce partenariat vise à mobiliser 2,5 milliards d'euros de financements nouveaux et additionnels sur une période initiale de trois à cinq ans.

Ces ressources sont destinées à accompagner les efforts du Sénégal en faveur de l'accès universel à l'énergie, du renforcement de la sécurité énergétique et de la transition vers un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable.