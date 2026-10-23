Sénégal: Une unité de soins oculaires inaugurée au centre de santé de Bambey

Bambey — Une unité de soins oculaires a été inaugurée jeudi au centre de santé de Bambey, en vue d'améliorer l'accès des populations locales aux soins ophtalmologiques et de réduire les évacuations vers l'hôpital régional de Diourbel (centre).

D'un coût d'environ 80 millions de francs CFA, l'infrastructure a été financée à 85 % par Sightsavers et à 15 % par le Comité de développement sanitaire (CDS) de Bambey.

Elle dispose d'équipements destinés aux consultations ophtalmologiques, à la prise en charge des conjonctivites, à la chirurgie de la cataracte et à la confection de lunettes.

Assurant l'intérim du médecin-chef du district sanitaire de Bambey, le docteur Yannick Nzaly a indiqué que l'ancienne unité d'ophtalmologie recevait en moyenne 60 patients par jour.

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La mise en service de cette nouvelle infrastructure devrait contribuer à renforcer l'offre de soins oculaires et à réduire les déplacements ainsi que les dépenses des patients, a-t-il souligné, invitant les populations à prendre soin des équipements.

Le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du district de Bambey, Mbaye Diack, a salué le partenariat avec Sightsavers, qui a également permis l'installation d'un système d'énergie solaire et la réalisation d'un forage au centre de santé.

Ces réalisations visent notamment à améliorer l'approvisionnement en eau et en énergie de la structure sanitaire, a-t-il souligné.

Selon M. Diack, les investissements de Sightsavers dans le district sanitaire de Bambey sont estimés entre 850 millions et un milliard de francs CFA depuis le début des interventions de l'organisation.

Les deux responsables ont plaidé pour la construction d'un hôpital dans le département de Bambey, qui compte plus de 400.000 habitants et abrite l'Université Alioune Diop.

Le docteur Yannick Nzaly a, en outre, annoncé la prochaine inauguration d'un pôle mère-enfant au centre de santé de Bambey.

Cette structure comprendra notamment un bloc et un service de néonatologie, destinés à renforcer la prise en charge des femmes et des nouveau-nés.