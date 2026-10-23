Togo: Petit mais costaud

23 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a fait de la médiation et de la diplomatie de coulisse les principales cordes de son arc diplomatique, estime le quotidien Togo Matin dans son édition de vendredi.

Pour illustrer son propos, le journal s'appuie sur la participation annoncée de Faure Gnassingbé, président du Conseil, au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou.

Cette présence s'inscrit dans une ligne constante de la diplomatie togolaise : entretenir le dialogue avec tous les partenaires, sans exclusive, pour mieux jouer les facilitateurs.

Lomé s'est en effet forgé une réputation de médiateur ces dernières années. Le pays a notamment maintenu le contact avec les régimes militaires du Sahel, au moment où les tensions étaient vives avec la Cédéao, et a joué un rôle dans la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali en 2022. Faure Gnassingbé a également été désigné par l'Union africaine comme médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda.

Une diplomatie discrète, mais qui permet au Togo, petit pays par la taille, de peser bien au-delà de son poids sur la scène régionale et continentale.

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