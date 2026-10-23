Cote d'Ivoire: Miva 2027 - Kalil Konaté veut faire de l'artisanat un moteur de croissance

Le ministre du Commerce a lancé, la 7e édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva), prévue du 29 avril au 4 mai 2027 au Parc des Expositions d'Abidjan.

Faire de l'artisanat un véritable levier de création de richesse, d'emplois et de revenus. C'est l'ambition affichée par le gouvernement à l'occasion du lancement de la 7e édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva), placé sous le thème évocateur : « On peut vivre de l'artisanat ».

Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, cette édition doit contribuer à transformer davantage les savoir-faire locaux en activités économiquement viables.

Prévu du 29 avril au 4 mai 2027 au Parc des Expositions d'Abidjan, le Miva entend multiplier les opportunités de partenariat et faciliter l'accès des entreprises artisanales à de nouveaux marchés.

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« La réussite du Miva ne se mesurera pas uniquement au nombre d'exposants ou de visiteurs, mais surtout aux partenariats noués, aux marchés conquis et aux perspectives économiques ouvertes aux artisans », a souligné le ministre hier dans un réceptif hôtelier d'Abidjan à l'occasion d'une grandiose cérémonie de lancement.

Cet enjeu est d'autant plus important que l'artisanat mobilise près de 30 % de la population active et contribue à hauteur de 19,5 % au Produit intérieur brut (Pib), selon les données sectorielles présentées. Pour renforcer son poids économique, le gouvernement mise sur la formation, l'accès au financement, la modernisation des activités et l'amélioration de la compétitivité.

Entre 2012 et 2023, 30 450 artisans ont ainsi été formés. Par ailleurs, plus de 800 hectares de réserves foncières ont été identifiés dans 29 chefs-lieux de région pour accueillir des infrastructures artisanales. Des projets structurants, dont le Village artisanal de Grand-Bassam et une casse moderne à N'Dotré, s'inscrivent également dans cette dynamique.

Pour le commissaire général du Miva, Dr Yao Sylvère Konan, cette 7e édition sera marquée par deux innovations majeures : une implication accrue des conseils régionaux dans la promotion des artisans locaux et l'accélération de la digitalisation. L'objectif est de mieux valoriser les talents régionaux, d'améliorer la qualité des productions et de faciliter leur accès aux marchés.

Le président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Kassoum, a insisté sur la nécessité de faire de ce rendez-vous un cadre de valorisation des compétences et de consolidation des partenariats. « La 7e édition du Miva doit être celle de la valorisation de nos talents, du renforcement de nos partenariats et de la promotion d'un artisanat créateur de richesse et d'emplois », a-t-il déclaré.

Avec l'ouverture sur les marchés régionaux et les perspectives offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le Miva 2027 entend ainsi donner une portée concrète à son thème : permettre aux artisans de vivre durablement de leur savoir-faire.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Cesec, Eugène Aka Aouélé, de membres du gouvernement et de diplomates.