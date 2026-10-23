Cote d'Ivoire: Éducation/Pateb - Les partenaires évaluent le programme à mi-parcours

La revue à mi-parcours du Programme d'appui à la transformation de l'éducation de base (Pateb) s'est ouverte le 21 octobre, à Grand-Bassam.

Les représentants du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet), le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe), l'Unesco, Save the Children, l'Unicef, l'Avsi ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers se sont prononcés sur le bilan à mi-parcours du Pateb.

La rencontre offre l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis depuis le lancement du pacte de partenariat en 2023. Parmi les réussites majeures relevées figurent l'expérimentation de nouveaux programmes éducatifs, les dispositifs de remédiation scolaire et les actions de promotion pour l'éducation des filles.

L'un des faits marquants salués lors de cette ouverture est la généralisation des contrats d'objectifs et de performance, associée à la vérification de la présence effective des enseignants dans les classes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'atteinte de cette étape, portée par le ministère, avec l'appui technique de l'Unesco, a permis le déblocage d'une allocation complémentaire de près de 9 millions de dollars US accordée par le Gpe.

Sur le plan opérationnel, l'Ong Save the Children représentée par Akebou Sawadogo a présenté des avancées encourageantes dans le cadre du soutien pédagogique, avec notamment le dispositif, le renforcement de capacités de plus de 200 enseignants formés à ces méthodologies spécifiques, la distribution de 1 080 romans et ouvrages de lecture profitant à près de 18 814 élèves, associée à l'animation de groupes de parole pour adolescents et l'ancrage local.

Dans sa communication, Charlotte Lebas, coordonnatrice des programme du partenariat mondial pour l'éducation a précisé les trois priorités des deux années de mise en oeuvre restantes, à savoir consolider les initiatives durables, ajuster et accélérer les chantiers en cours et optimiser l'utilisation de l'allocation complémentaire en ciblant la mise à l'échelle des projets à fort impact.

Les partenaires techniques, financiers et la société civile ont réaffirmé leur volonté commune d'adapter le Pateb pour finaliser la demande de restructuration d'ici décembre, garantissant ainsi une transformation durable de l'éducation inclusive et de qualité pour chaque enfant en Côte d'Ivoire.