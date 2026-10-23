Cote d'Ivoire: Marché du travail inclusif - Des candidats en situation de handicap frappent aux portes des entreprises

22 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

Le Job Dating Inclusif, une initiative dédiée à la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a été lancé le jeudi 22 octobre 2026, à la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Cet événement vise à favoriser la mise en relation des candidats en situation de handicap avec des recruteurs engagés, à travers des entretiens courts et ciblés, tout en promouvant l'égalité des chances.

Face aux recruteurs, Ibrahim Konaté, président du comité de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (Fippsh), a demandé aux candidats en situation de handicap de mettre en avant leurs compétences, leurs expériences, leurs qualifications et leurs projets. « Préparez vos entretiens avec confiance, exprimez clairement vos ambitions et montrez aux recruteurs ce que vous pouvez apporter à leurs organisations », a-t-il lancé.

Ibrahim Konaté a émis le voeu que cette activité inspire d'autres entreprises et contribue à faire émerger une culture du recrutement plus ouverte, plus équitable et plus inclusive. « L'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ne se construira pas uniquement à travers les discours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle se construira par des décisions de recrutement, les aménagements réalisés, les formations proposées, les carrières accompagnées et les engagements tenus.

Elle progressera lorsque les entreprises considéreront les personnes en situation de handicap non comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs à part entière de leur développement », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a appelé les autorités à faire de l'emploi inclusif non pas une exception, mais une pratique durable.

Les partenaires, à savoir Invest for Jobs, la Giz et la Pmz (ministère allemand de la Coopération et du Développement économique), ont annoncé que 23 entreprises avaient répondu présentes. Parmi elles figuraient onze entreprises recruteuses, tandis que quatre Ong et associations étaient également représentées.

Plus de quarante postes étaient à pourvoir dans le secteur privé. Au total, 250 curriculums vitaE ont été reçus et 123 candidatures ont été retenues pour l'occasion.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.