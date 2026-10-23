Cote d'Ivoire: Marché du travail inclusif - Des candidats en situation de handicap frappent aux portes des entreprises

Le Job Dating Inclusif, une initiative dédiée à la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a été lancé le jeudi 22 octobre 2026, à la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Cet événement vise à favoriser la mise en relation des candidats en situation de handicap avec des recruteurs engagés, à travers des entretiens courts et ciblés, tout en promouvant l'égalité des chances.

Face aux recruteurs, Ibrahim Konaté, président du comité de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (Fippsh), a demandé aux candidats en situation de handicap de mettre en avant leurs compétences, leurs expériences, leurs qualifications et leurs projets. « Préparez vos entretiens avec confiance, exprimez clairement vos ambitions et montrez aux recruteurs ce que vous pouvez apporter à leurs organisations », a-t-il lancé.

Ibrahim Konaté a émis le voeu que cette activité inspire d'autres entreprises et contribue à faire émerger une culture du recrutement plus ouverte, plus équitable et plus inclusive. « L'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ne se construira pas uniquement à travers les discours.

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Elle se construira par des décisions de recrutement, les aménagements réalisés, les formations proposées, les carrières accompagnées et les engagements tenus.

Elle progressera lorsque les entreprises considéreront les personnes en situation de handicap non comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs à part entière de leur développement », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a appelé les autorités à faire de l'emploi inclusif non pas une exception, mais une pratique durable.

Les partenaires, à savoir Invest for Jobs, la Giz et la Pmz (ministère allemand de la Coopération et du Développement économique), ont annoncé que 23 entreprises avaient répondu présentes. Parmi elles figuraient onze entreprises recruteuses, tandis que quatre Ong et associations étaient également représentées.

Plus de quarante postes étaient à pourvoir dans le secteur privé. Au total, 250 curriculums vitaE ont été reçus et 123 candidatures ont été retenues pour l'occasion.