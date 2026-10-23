Cote d'Ivoire: Visite en Chine - Des journalistes initiés à un ART martial traditionnel

23 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

En marge d'une formation qui les réunit, les journalistes s'adonnent à des loisirs.

De nombreux journalistes en visite en Chine, dans le cadre d'un programme de formation, ont participé, dans l'après-midi du 20 octobre, à l'université Renmin de Beijing, à une séance d'initiation au Tai-Chi.

Il s'agit d'un art martial traditionnel très populaire dans le pays caractérisé par des gestes amples et lents. Selon la formatrice, Pan Guiling, maître du Tai-Chi, cet art martial, qui n'est pas un exercice de combat, est considéré comme la source de la coexistence harmonieuse entre le mouvement et le calme. Il permet à l'être humain de comprendre la nature et d'y être connecté.

Fondatrice d'un club de Tai-Chi, elle a appris aux hommes de médias ivoiriens quelques mouvements : « Séparer la crinière du cheval sauvage », «La grue blanche déploie ses ailes », « Brosser le genou et faire un pas en avant », « Reculer et repousser le singe» et «Le coup de pied de lotus ».

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Au dire de maître Pan Guiling, ces mouvements, inspirés de la nature, permettent d'avoir un esprit très paisible. Ils contribuent à améliorer la concentration, la coordination physique, l'équilibre et procurent une bonne santé.

Pendant plus de deux heures, sur le deuxième terrain de football de l'université Renmin, les apprenants ont répété minutieusement ces gestes, sous le regard bienveillant de maître Pan Guiling, assistée de deux collaboratrices.

À la fin de la séance, elle leur a demandé d'observer ces gestes pendant les heures libres (matinée, midi, soirée ou après le travail). À l'en croire, le Tai-Chi se pratique à tous les âges.

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