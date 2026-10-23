Angola: Une campagne de dépistage du cancer détecte deux cas à Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — Deux cas de cancer, l'un du col de l'utérus et l'autre du sein, ont été détectés au cours des trois derniers jours dans la municipalité de Mbanza Kongo, dans le cadre d'une campagne de dépistage organisée par la direction de l'hôpital provincial du Zaire.

S'exprimant jeudi devant la presse, le médecin Graciano Job, membre de l'équipe médicale mobilisée pour l'opération, a indiqué que 36 femmes âgées de plus de 25 ans avaient bénéficié d'un dépistage à la maternité de cet établissement sanitaire, sur les 100 initialement ciblées.

Il a précisé que les deux patientes chez lesquelles la maladie a été détectée seraient prochainement orientées vers le Centre d'oncologie, à Luanda, la capitale angolaise, afin d'y recevoir les soins appropriés.

Le praticien a exhorté les femmes en âge de procréer à effectuer régulièrement des consultations médicales, soulignant l'importance du dépistage précoce pour prévenir l'aggravation de la maladie, susceptible d'engager le pronostic vital.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Même à domicile, les femmes devraient procéder régulièrement à l'autopalpation des seins et, à la moindre apparition d'une masse suspecte, se rendre dans un établissement de santé », a-t-il recommandé.

À cette occasion, le spécialiste a plaidé en faveur de la création d'un centre d'oncologie dans la région, afin d'améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancers du col de l'utérus et du sein.

Inscrite dans le cadre de la campagne Octobre Rose, mois consacré à la prévention et à la sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus, cette initiative vise à renforcer l'éducation sanitaire, à favoriser le diagnostic précoce et à promouvoir l'importance d'un dépistage régulier.

La campagne a mobilisé deux spécialistes en gynécologie-obstétrique.