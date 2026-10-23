Angola: Prix du pétrole brut Brent fixé à 113,03 USD

23 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de vendredi à 113,03 USD, après avoir clôturé la séance précédente à 113,17 USD.

Malgré les fortes hausses enregistrées jeudi, le prix du pétrole brut a légèrement baissé suite à la mise en application par le président américain Donald Trump d'une loi datant de la Guerre froide visant à accroître la production de carburant.

Lors de la séance précédente, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en décembre de cette année, a fluctué entre 109,81 et 113,50 USD, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le pétrole brut Brent est un type de pétrole brut léger extrait de la mer du Nord.

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Il constitue l'une des principales références pour les prix mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers des approvisionnements mondiaux de pétrole brut échangés à l'échelle internationale.

Le nom « Brent » provient du gisement pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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