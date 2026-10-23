Angola: La gouvernance de l'eau et la citoyenneté scientifique au coeur de la deuxième journée de la Biennale de Luanda

23 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La 4e édition de la Biennale de Luanda se poursuit ce vendredi dans la capitale angolaise, avec des thématiques telles que « Gouvernance de l'eau et citoyenneté scientifique », « Eau, changement climatique et migrations » et « Investissements dans l'eau et la formation ».

Inauguré jeudi par le Président de la République, João Lourenço, l'événement se conclura par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et un communiqué final de l'Union africaine, de l'UNESCO et du Gouvernement angolais.

La cérémonie de clôture sera présidée par le Ministre d'État et Chef de la Maison civile de la Présidence de la République, Dionísio Manuel da Fonseca.

Lors de la séance d'ouverture, un dialogue intergénérationnel de haut niveau sur la gouvernance inclusive a été mis en avant, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement, de jeunes leaders africains et de représentants de la diaspora, qui sera suivi d'une table ronde sur l'eau, la paix et la coopération transfrontalière.

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Le programme comprenait également des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'experts de divers pays africains.

Sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », la 4e Biennale de Luanda est une initiative du gouvernement angolais, de l'Union africaine (UA) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), visant à promouvoir une culture de paix et de coopération pour la gestion durable des ressources en eau.

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