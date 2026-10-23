Angola: EXPO Icolo e Bengo 2026 - Un forum d'affaires dédié aux femmes marque la deuxième journée de l'événement

Catete — La deuxième journée de l'EXPO Icolo e Bengo 2026, qui se tient dans la municipalité de Catete, accueille ce vendredi un forum d'affaires dédié aux femmes, favorisant les échanges entre entrepreneuses locales et étrangères.

À l'instar de la journée d'ouverture, qui avait déjà proposé une table ronde, cette journée est consacrée aux rencontres entre femmes issues de différents secteurs d'activité économique, offrant ainsi la possibilité de nouer de nouveaux partenariats.

C'est d'ailleurs l'objectif de l'EXPO, qui vise, d'une part, à mettre en valeur le potentiel de la province d'Icolo e Bengo dans des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, l'élevage, les ressources en eau et les mines, et d'autre, à attirer les investisseurs potentiels dans ce nouveau district administratif du pays, créé il y a moins de deux ans.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la province, Auzílio Jacob, a encouragé les entreprises à investir à Icolo e Bengo, assurant que le gouvernement serait à leur disposition pour faciliter toutes les démarches administratives.

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À cette occasion, il a rassuré les investisseurs potentiels et annoncé que, suite à des études techniques, des sites propices à la production agricole, à l'élevage, à la construction de logements, à la pêche, au tourisme et à d'autres activités avaient déjà été identifiés.

Il a ainsi considéré Icolo e Bengo comme une destination ouverte aux investissements.

Le salon Icolo e Bengo se tient du 22 au 25 de ce mois à l'Africa Manufacturing Center, dans la municipalité de Catete, sous le slogan « Connecter les investissements, stimuler le développement », et accueille plus de 250 exposants nationaux et internationaux.

Le dernier jour (dimanche), des prix seront remis aux entreprises et exposants qui se sont distingués lors de cet événement, qui vise à promouvoir le potentiel des sept municipalités de la province. Il devrait accueillir plus de 20 000 visiteurs, créant ainsi environ 500 emplois précaires directs et indirects.

Le salon se déroule sur une superficie totale de 250 000 mètres carrés, dont 200 000 mètres carrés correspondent aux quatre halls (espace intérieur) et 50 000 mètres carrés à l'espace extérieur.