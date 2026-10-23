Sénégal: Université Iba Der Thiam de Thiès - Un pavillon de 1 000 lits, un restaurant et un complexe socio-médical réceptionnés

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall a procédé, jeudi 22 octobre 2026, à la réception de nouveaux bâtiments à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Il s'agit d'un pavillon de 1.000 lits et d'un restaurant d'une capacité de 1.000 places ainsi qu'un complexe socio médical, augmentant ainsi les possibilités d'accueil de cette université.

Le campus social de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) connaît une hausse sensible de ses capacités d'accueil. En visite, hier, sur le site, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, accompagné des autorités académiques et administratives locales, a procédé, à la réception des nouvelles infrastructures qui y sont construites. Il s'agit d'un pavillon de 1.000 lits, d'un restaurant de 1.000 places et d'un complexe socio médical, boostant ainsi l'offre de service dans cette université. Déthié Fall a saisi l'occasion pour insister sur l'engagement du président de la République à améliorer les conditions de vie et d'études dans les universités publiques.

« Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous avait demandé d'accélérer l'augmentation en capacité d'accueil des universités à travers un programme d'infrastructures réparties en 5 lots de plus de 22.000 places assises notamment des amphithéâtres et salles de classe ainsi que des chambres universitaires et des restaurants », a indiqué le ministre lors de la cérémonie de réception. Déthié Fall a annoncé que prochainement, il se rendra dans d'autres universités du pays parce que d'ici la fin de l'année dit-il, il compte accélérer les livraisons d'infrastructures pour permettre à la communauté universitaire d'engager l'année universitaire dans de très bonnes conditions.

Le directeur du Crous de Thiès, Cheikh Ameth Tidiane Gaye, est revenu sur la situation de l'hébergement dans ce campus marqué par une faiblesse des capacités d'accueil avec seulement 1.415 lits pour près de 12.000 étudiants recensés entre 2025 et 2026. M. Gaye a saisi l'occasion pour souligner l'apport de ces nouvelles constructions dans la prise en charge des étudiants.

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« C'est à peine un étudiant sur huit qui pouvait espérer une chambre. Aujourd'hui, la capacité d'accueil passe d'un seul coup à 2.415 lits ; soit une hausse de plus de 70% en une seule livraison », s'est félicité le directeur du Crous de Thiès.

Il a pris l'engagement d'assurer un bon usage de ces nouvelles constructions. Il en a profité pour évoquer les modalités d'attribution des lits. « Ils seront attribués par une commission associant les représentants des étudiants et selon des critères objectifs et une attention particulière pour les étudiants en situation de handicap », a indiqué le directeur du Crous. Baye Modou Dieng, président de la conférence des amicales de l'université, estime que cette journée restera gravée dans l'histoire de cette université.

« Elle met fin au calvaire des étudiants dormant dans les couloirs, ou s'entassant à 15 voire 16 dans une chambre de 5 m²», a affirmé M. Dieng, invitant ses camarades à développer davantage la culture du civisme et le respect du patrimoine à léguer aux générations futures.