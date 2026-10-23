Angola: Le CIRA salue le rôle du Président de la République dans la promotion de la paix

Le coordinateur du Conseil des Églises du Renouveau Spirituel d'Angola (CIRA) dans la province de Cunene, Paulino Mussili, a salué jeudi, le rôle du Président de la République, João Lourenço, dans les actions de pacification et de réconciliation entre les Angolais.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant l'hommage rendu aux victimes des conflits politiques, il a qualifié d'admirable l'initiative du Chef de l'État qui, tout au long des dernières années de son mandat, mène des actions visant à promouvoir la paix, l'unité et la réconciliation entre les Angolais.

Le pasteur de l'Église Unie du Renouveau Spirituel d'Angola (IREUA) à Cunene a également affirmé que João Lourenço est engagé dans un processus d'« accueil et de pardon », en vue de promouvoir la coexistence pacifique entre les Angolais, quelles que soient leurs divergences politiques.

Selon Paulino Mussili, la création de la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) témoigne d'un engagement en faveur de la réconciliation nationale, malgré les erreurs commises par les différentes parties durant les conflits.

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« Nous sommes convaincus que la commission mène à bien ce processus, en oeuvrant à la localisation, à l'identification et à l'exhumation des dépouilles, à l'inhumation digne des victimes, ainsi qu'à la diffusion de communiqués aux familles », a-t-il souligné.

Le révérend a également mis en avant la construction du Mémorial aux victimes des conflits politiques, le considérant comme un lieu de recueillement sur l'histoire du pays, où les visiteurs peuvent prendre conscience de la gravité de cette période de conflit.

Il a ajouté que la guerre a divisé les enfants d'une même patrie, mais qu'aujourd'hui, ce mémorial représente un espace commun pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant les conflits, et dont le souvenir doit être préservé et respecté par la communauté nationale.

« Nous ne pouvons bâtir une nation prospère sans commencer par le pardon, car il constitue le fondement d'une coexistence basée sur l'unité, la paix, la réconciliation et le respect des différences individuelles », a-t-il souligné.

« En tant qu'Église, nous accueillons cette initiative avec une grande joie, car nous comprenons la nécessité d'apaiser les esprits, comme l'enseigne la Bible : "Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu" », a-t-il déclaré.

Paulino Mussili a exhorté la société angolaise, qu'il considère comme majoritairement chrétienne, à s'engager sur la voie du pardon, reconnaissant que la période de la guerre est révolue et que l'avenir réside dans la construction d'une nation prospère et bénie.

La Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) vise à restaurer la dignité des victimes et à offrir aux familles un processus de deuil symbolique et émotionnel.

Le 14 octobre dernier, le Président de la République a inauguré le Mémorial aux Victimes des Conflits Politiques, un monument destiné à honorer leur mémoire, à promouvoir la connaissance collective de l'histoire du pays et à réaffirmer le rejet de la violence.

Haut de 35 mètres et comptant neuf étages, l'édifice intègre trois éléments principaux : l'Alliance Éternelle, composée de deux blocs articulés évoquant une étreinte, symbole de réconciliation et de demande de pardon ; le Hall du Mémorial ; et la Mulembeira de la Réconciliation.

Le monument rend hommage aux victimes des conflits politiques survenus entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, et s'inscrit dans le processus de réconciliation nationale impulsé par l'Exécutif.