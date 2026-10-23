Angola: Le pays enregistre 76 décès dus à la foudre depuis le début de la saison des pluies

Camacupa — Soixante-seize personnes ont perdu la vie en Angola, victimes de la foudre, depuis le début de la saison des pluies, a annoncé le commandant national du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers (SPCB), le commissaire principal des pompiers Bravo Pereira Mendes.

Le haut responsable s'est exprimé ce jour devant la presse, dans la ville de Cuito, à l'occasion d'une visite de travail de deux jours qu'il effectue depuis jeudi dans la province de Bié. Cette mission vise notamment à évaluer les conditions de travail, le niveau opérationnel des moyens et des équipements, ainsi que l'état de préparation des effectifs.

Sans fournir de données comparatives, Bravo Pereira Mendes a indiqué que les provinces de Huambo et de Bié figurent parmi les plus durement touchées par ces décès.

Dans la seule province de Bié, plus de vingt personnes ont ainsi été victimes de ce phénomène. Les deux dernières victimes, membres d'une même famille, ont perdu la vie cette semaine dans la municipalité d'Andulo.

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Selon Bravo Pereira Mendes, il est impératif que les communautés redoublent de vigilance et renforcent les mesures de prévention, particulièrement durant les périodes de précipitations.

À cet effet, il a exhorté la population à éviter de s'abriter sous les arbres ou dans des structures vulnérables en cas d'orage.

Il a également recommandé de se réfugier dans des bâtiments sûrs et convenablement protégés lorsque surviennent les pluies orageuses.

Par ailleurs, le responsable a salué les efforts déployés par les gouvernements provinciaux en vue de l'installation de paratonnerres au sein des communautés, notamment dans les zones rurales. Selon lui, ces initiatives contribuent à prévenir de nouveaux décès liés à ce phénomène.