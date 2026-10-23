Angola: Les pluies laissent 21 familles sans abri à Macondo

Macondo — Vingt et une familles se sont retrouvées sans abri à la suite de l'effondrement de leurs habitations, provoqué par les fortes pluies qui s'abattent sur la municipalité de Macondo, dans la province de Moxico-Leste.

L'information a été communiquée ce vendredi par l'administrateur municipal de Macondo, Paulo Kamuquinha, à l'issue d'une visite auprès des familles sinistrées. À cette occasion, il a précisé que certaines des personnes affectées avaient trouvé refuge auprès de leurs proches.

Selon le responsable, la plupart des habitations se sont effondrées sous la pression des eaux pluviales, en raison de leur implantation dans des zones à risque.

Il a indiqué que l'administration municipale s'employait à réunir les conditions nécessaires pour apporter une assistance aux familles touchées, notamment en vue de leur permettre de reconstruire leurs habitations.

Paulo Kamuquinha a, par ailleurs, exhorté la population à s'abstenir de construire dans les zones à risque ainsi qu'à proximité des lignes de transport d'énergie électrique, afin de préserver les vies humaines et de prévenir de nouveaux drames.

La municipalité de Macondo, qui compte deux communes, Calunda et Macondo, abrite une population de plus de 14.000 habitants.