Angola: L'ambassade du pays au Qatar promeut la prévention du cancer du sein

Luanda — L'ambassade d'Angola au Qatar a organisé, ce vendredi à Doha, une campagne de sensibilisation à la prévention et au dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre de l'initiative Octobre Rose.

Selon un communiqué de presse transmis ce vendredi à l'ANGOP, cette initiative visait à renforcer la sensibilisation à l'importance des consultations médicales régulières et du suivi spécialisé, considérés comme des mesures essentielles pour accroître les chances de succès des traitements et améliorer la qualité de vie des femmes.

D'après le document, l'activité a notamment été marquée par des séances d'information et la distribution de supports éducatifs portant sur les facteurs de risque, les signes d'alerte ainsi que sur l'importance d'un dépistage précoce de la maladie.

La campagne Octobre Rose constitue une occasion privilégiée d'encourager les femmes à adopter des comportements préventifs en matière de santé, tout en promouvant la solidarité et en luttant contre la stigmatisation associée au cancer du sein, précise le communiqué.

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Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociale de la mission diplomatique angolaise, qui réaffirme ainsi son engagement en faveur de la promotion de la santé, du bien-être et de l'amélioration de la qualité de vie des femmes.

La représentation diplomatique a assuré qu'elle entendait poursuivre ses initiatives à caractère social et humanitaire, au bénéfice de la communauté angolaise résidant au Qatar, tout en contribuant au renforcement de la sensibilisation collective aux enjeux majeurs de santé publique.