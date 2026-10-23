Afrique: Tennis de table - Championnat du continent - Deux paires malgaches en quarts

Les deux paires malgaches, Fabio-Antoine et Timiary-Edena, ont disputé les quarts de finale du championnat d'Afrique de tennis de table, tard dans la soirée d'hier, à Tanger, au Maroc.

Une ambition de renouer avec le titre. Deux formations en double de la Grande Île ont été qualifiées en quarts de finale du championnat d'Afrique de tennis de table. Les matchs ont été programmés tard hier soir à l'Arena Olympic Hall de Tanger, au Maroc. Exempté du premier tour, l'équivalent des seizièmes de finale, le duo champion d'Afrique en 2024, Fabio Rakotoarimanana-Antoine Razafinarivo, a écarté sans complexe, en huitièmes de finale, dans la nuit de mercredi, les Rwandais Ibonga Ngabo et Didier Munezero par 3-0 (11/3, 11/2, 11/6). Fabio et Antoine ont affronté hier soir les Tunisiens Youssef Aidli et Wassim Essid. Les vainqueurs disputeront ce soir les demi-finales.

Chez les dames, Hanitra Karen Raharimanana et Vony Ange Randriantsoa ont également décroché leur qualification pour les quarts de finale en s'imposant face aux Sud-Africaines Danisha Patel et Lailaa Edwards, 3 sets à 0 (11/8, 13/11, 11/9), dans la nuit de mercredi.

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En seizièmes de finale, la paire Hanitra-Vony Ange avait battu sans trembler les Botswanaises Boi Hamonkele et Stephney Batsholeng, 3-0 (11/2, 11/6, 11/10). Les deux Malgaches ont ensuite affronté les soeurs algériennes Jade et Tania Morice en quarts de finale, hier soir.

Éliminées

Les deux autres paires malgaches engagées en double ont échoué dès le premier tour, l'équivalent des seizièmes de finale. Les frères Timiary et Tsilavo Rabemanantsoa se sont inclinés devant les Marocains Marius Benchat et Reda Nemras (1-3). En double dames, Ranto Océane Rakotondrazaka et Edena Prevot se sont, de leur côté, pliées 1-3 devant les Sud-Africaines Musfiquh Kalam et Jade Sasman. Par ailleurs, deux autres paires malgaches ont été éliminées en huitièmes de finale mercredi face aux Égyptiens, en l'occurrence le duo Fabio-Hanitra et Timiary-Edena.

En marge des épreuves en double, les pongistes de la Grande Île ont déjà entamé hier la phase de groupes en simple et ont disputé leur premier match respectif des éliminatoires. Les épreuves individuelles s'étaleront jusqu'à dimanche.