Madagascar: Salon de l'habitat - Les promoteurs face aux nouveaux besoins résidentiels

Au Salon international de l'habitat, le Groupe Filatex présente ses nouveaux programmes résidentiels et ses solutions pour les entreprises.

Les résidences se modernisent. Les visiteurs de la 27e édition du Salon international de l'habitat, qui se tient au Centre de conférences International (CCI) d'Ivato du 22 au 25 octobre, peuvent y découvrir les nouveautés résidentielles du moment. Le Groupe Filatex, sponsor officiel de l'événement, y présente sa vision des quartiers de vie et d'activité de demain à travers deux programmes résidentiels, Hermès et Eden Extension, ainsi que ses solutions pour les entreprises, One Business Platform et la zone industrielle Colina.

Progrès nécessaires

Pour le groupe, l'urbanisation de Madagascar doit s'accompagner d'une amélioration de la qualité des espaces de vie et de travail. « Notre rôle est de contribuer à cette montée en gamme, en proposant des espaces qui allient confort, esthétique et fonctionnalité, et en montrant par l'exemple ce que l'on peut attendre d'un promoteur », souligne Virginie Sachot, Head of Filatex Properties.

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Cette édition du salon se déroule dans un contexte marqué par l'urbanisation croissante et l'aménagement de nouveaux espaces, qui redessinent le paysage immobilier malagasy. Les besoins restent importants, tant en logements qu'en bureaux et en espaces d'activité. Selon le Groupe Filatex, des progrès sont encore nécessaires en matière de planification, de qualité de construction, de choix des matériaux et d'accès aux services.

Filatex Properties, créée en 2012, compte plus de 14 ans d'expérience dans le développement immobilier à Madagascar. Elle affirme avoir été parmi les premières à proposer de véritables villas modernes de standing, avec de nouveaux standards de confort, d'esthétique et de qualité de vie.

Les résidences Tamarindo, Ventana et Alhambra ont posé ces premières références, suivies d'Eden et d'Alhambra Gallery.

Le pôle immobilier représente près de 100 000 m² de surfaces résidentielles et commerciales déjà bâties, plus de 190 000 m² en projet et environ 5 000 emplois directs et indirects. Son approche ne se limite pas au bâtiment. Filatex Properties s'appuie sur la solidité d'un groupe présent depuis 1979 et contribue à l'émergence de nouveaux quartiers, avec des actions concrètes en matière d'assainissement et d'éclairage urbain.