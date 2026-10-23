Madagascar: Budget 2027 - La population attend des impacts concrets

Alors que le gouvernement finalise le budget 2027, les ménages et les petits opérateurs économiques rappellent l'urgence d'améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité, les infrastructures routières et le pouvoir d'achat.

L'élaboration du budget 2027 intervient dans un contexte marqué par les difficultés économiques et sociales de la population. Si le gouvernement entend privilégier l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation, les attentes exprimées sur le terrain soulignent l'importance de traduire ces priorités en actions financées et effectivement mises en oeuvre.

À Antanimena, Herman Ranaivojaona, gérant d'un cybercafé, témoigne des conséquences des coupures d'électricité sur son activité. « Il n'y a pas de travail possible si le courant est constamment coupé. Notre petite entreprise est à l'arrêt et l'argent qui rentre diminue considérablement », explique-t-il. Son témoignage illustre les enjeux budgétaires liés au redressement de la Jirama.

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Les ressources consacrées au secteur énergétique devront contribuer à améliorer la disponibilité de l'électricité et à limiter les pertes subies par les entreprises. Pour les petits opérateurs, une alimentation électrique plus régulière signifie davantage de possibilités de travailler, de préserver leurs revenus et de maintenir des emplois. La question de l'eau est tout aussi importante.

Virginie Rahelianta, responsable d'un hôtel, explique que les interruptions de l'approvisionnement perturbent son activité et compliquent la conciliation de ses obligations familiales et professionnelles.

Cette situation rappelle que les investissements dans l'eau et l'électricité ne concernent pas uniquement les infrastructures : ils conditionnent aussi le fonctionnement des entreprises et les revenus des ménages. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a par ailleurs évoqué de possibles actes de sabotage à l'origine de certaines coupures. Ces soupçons doivent être établis par des investigations.

Dans l'intervalle, l'amélioration du service demeure une attente majeure de la population. Les routes et le coût de la vie au coeur des attentes La poursuite des travaux routiers figure également parmi les orientations annoncées pour le budget 2027. À Soarano, Ramiarisolofo, propriétaire d'une petite entreprise de transformation et de vente de chips, souligne les conséquences de la dégradation des routes sur le transport des marchandises et, indirectement, sur leurs prix.

Son témoignage met en évidence le lien entre investissement public et pouvoir d'achat. Des routes praticables peuvent faciliter l'acheminement des produits, réduire certaines contraintes logistiques et soutenir les échanges commerciaux.

Des moyens à la hauteur des besoins

Les crédits consacrés aux infrastructures devront donc être évalués aussi au regard de leurs effets sur les activités économiques et les dépenses des consommateurs. À Analamahitsy, Rina Oria Rajaonivelo, artisan cordonnier, s'inquiète de la hausse du coût des matières premières, notamment du cuir, de la colle et du fil. Il lui est difficile d'augmenter ses prix sans risquer de perdre des clients dont les moyens sont déjà limités. Cette difficulté renvoie à une autre attente envers le budget : préserver le pouvoir d'achat tout en soutenant la production locale.

Les mesures fiscales, l'accompagnement des petites activités et les dispositifs en faveur des producteurs devront être examinés à l'aune de leur capacité à alléger les contraintes économiques, sans compromettre les recettes nécessaires au financement des services publics.

Le gouvernement prévoit de faciliter l'accès des agriculteurs aux semences de riz hybrides et aux engrais de qualité. Mais les besoins exprimés dans le secteur agricole montrent que l'aide matérielle doit s'accompagner d'un appui technique, notamment pour pallier le manque de techniciens agricoles. L'efficacité des crédits dépendra ainsi autant de leur montant que des conditions de leur mise en oeuvre.

Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, les besoins en infrastructures, en équipements et en personnel imposent également des arbitrages. Les recrutements envisagés par l'État, notamment dans l'Éducation nationale, devront répondre aux besoins réels des établissements. Pour les ménages, l'enjeu est de pouvoir accéder à des services publics de meilleure qualité sans que les insuffisances de l'offre ne constituent une charge supplémentaire.

Le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM) insiste notamment sur la mobilisation des recettes publiques et la lutte contre la corruption. Ces efforts sont essentiels pour dégager des marges de financement et renforcer la capacité de l'État à répondre aux besoins sociaux.

Selon les données communiquées par le ministère de l'Économie et des Finances, la croissance économique est projetée à 5,1 % en 2027, contre 4,1 % en 2026. Les recettes fiscales sont estimées à 6 721,6 milliards d'ariary et les dépenses publiques prévisionnelles à 20 825,6 milliards d'ariary. Le gouvernement a également recensé 724 projets nécessitant des financements, pour un montant annoncé de 28 680 milliards d'ariary. Ces prévisions traduisent l'ampleur des ambitions, mais aussi la nécessité de sélectionner les projets prioritaires, de maîtriser les dépenses et d'améliorer leur exécution.

Les témoignages recueillis donnent ainsi une dimension concrète aux arbitrages budgétaires. Ils montrent ce que la population attend des investissements publics : une électricité plus régulière, un accès fiable à l'eau, des routes praticables et des conditions plus favorables à la production et à l'emploi. Au-delà des chiffres, le budget 2027 sera donc attendu sur sa capacité à transformer les ressources mobilisées en améliorations tangibles du quotidien.