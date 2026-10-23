Madagascar: Ambohidrapeto - Un garçon blessé par balle dans une attaque

Un cambriolage à main armée à Ambohidrapeto, près d'Itaosy, a fait deux blessés, dont le fils du propriétaire atteint par balle. Les assaillants ont pris la fuite avec de l'argent et restent introuvables.

Des malfaiteurs armés ont attaqué un domicile à Antsahamasina, dans le quartier d'Ambohidrapeto, près d'Itaosy, dans la nuit d'avant-hier, vers minuit. Le fils du propriétaire, âgé de 26 ans, a été blessé par balle à la cuisse. Une fusillade a également éclaté à l'arrivée des Forces de l'ordre, au cours de laquelle un policier a été blessé par des éclats de verre après qu'une balle a atteint le pare-brise de leur véhicule.

Les assaillants ont réussi à prendre la fuite en profitant de l'obscurité. Malgré une course-poursuite qui s'est prolongée jusqu'au matin, ils n'ont pas encore été retrouvés. Les recherches se poursuivent.

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Alertées par un appel, la police et la gendarmerie sont arrivées simultanément sur les lieux, quelques minutes après avoir été informées de l'attaque. Les bandits se trouvaient encore à l'intérieur du domicile lorsque les Forces de l'ordre sont intervenues. L'un des assaillants, resté à l'extérieur, s'était dissimulé derrière un poteau électrique, à l'angle du mur d'enceinte. De cette position, il a tiré à deux reprises sur les Forces de l'ordre.

500 000 ariary

« C'est le pare-brise du véhicule des forces de l'ordre qui a été touché. Un policier qui se trouvait à l'intérieur a été blessé par les éclats de verre. Une fusillade a éclaté et les malfaiteurs ont pris la fuite en profitant de l'obscurité », a indiqué un membre des Forces de l'ordre présent sur les lieux.

Selon les témoignages des victimes, quatre individus armés de fusils ont participé à l'attaque. Trois d'entre eux ont forcé l'entrée de la maison, tandis que le quatrième est resté à l'extérieur pour surveiller les alentours. C'est ce dernier qui a ouvert le feu à l'arrivée des policiers et des gendarmes. Les assaillants ont emporté 500 000 ariary ainsi qu'une boîte contenant une somme d'argent dont le montant exact reste à déterminer.

Sur place, les policiers et les gendarmes ont recueilli les renseignements nécessaires à l'enquête, tandis que leurs collègues se sont déployés pour retrouver les fugitifs. Les deux blessés ont été évacués vers un hôpital à bord d'un véhicule de police.

Les gendarmes et les policiers d'Itaosy ont intensifié leurs efforts pour poursuivre les bandits. Les Forces de l'ordre des secteurs environnants leur ont également prêté main-forte.