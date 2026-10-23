Madagascar: Basketball - Road to Bal - Le COSPN subit une deuxième défaite

Le COSPN a concédé sa deuxième défaite dans la campagne qualificative de la Road to BAL, en s'inclinant lourdement face aux Namuwongo Blazers de l'Ouganda.

Le parcours du COSPN dans cette étape ougandaise de la Road to Basketball Africa League (BAL) se complique. Opposés aux Namuwongo Blazers pour leur deuxième sortie, les basketteurs malgaches ont subi une défaite de 43 points, au terme d'une rencontre qui a progressivement tourné à la démonstration. Le score final est de 99 à 56, avec des quart-temps remportés par les Ougandais sur les scores de 20-19, 23-16, 28-8 et 28-13.

Pourtant, le COSPN a montré de bonnes intentions en début de match. Après une ouverture du score signée Arnol, les Namuwongo Blazers ont rapidement pris les commandes, menant 11-2 après un peu plus de deux minutes de jeu.

Les Malgaches ont ensuite progressivement retrouvé leur rythme, notamment grâce à Hasina et Anthony Nelson Severin Rasolomanana. Revenus à 20-19 à la fin du premier quart-temps, ils pouvaient encore espérer rivaliser.

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Le deuxième acte a toutefois confirmé la difficulté de la tâche. Les Namuwongo Blazers ont accéléré le rythme et exploité leur avantage physique, notamment dans les duels et sous les paniers.

Un troisième quart-temps fatal

Malgré les efforts d'Ikenna Kenechukwu Okeke, meilleur marqueur du COSPN avec 20 points, les Malgaches ont rejoint les vestiaires avec huit points de retard, sur le score de 43-35.

C'est après la pause que la rencontre a véritablement basculé. Incapable de contenir les offensives adverses, le COSPN a encaissé un sévère 28-8 dans le troisième quart-temps. Les Namuwongo Blazers ont ainsi creusé un écart devenu difficile à combler, portant leur avance à 71-43 avant le dernier acte. « Le principal problème, c'est le très mauvais début du troisième quart-temps. Chaque joueur hésitait, les uns regardaient les autres et chacun attendait que son coéquipier prenne l'initiative pour jouer le ballon », explique le capitaine du COSPN, Livio Ratianarivo.

Le quatrième quart-temps a prolongé la domination des Ougandais, qui ont continué à imposer leur rythme jusqu'au coup de sifflet final. Avec seulement 56 points inscrits et une réussite globale de 32,79 % aux tirs, le COSPN a payé son manque d'efficacité offensive et ses difficultés défensives. En face, les Blazers ont affiché une meilleure adresse, avec 46,67 % de réussite à deux points et 35,29 % à trois points.

Cette deuxième défaite met les représentants malgaches sous pression pour la suite de la compétition. Le COSPN devra rapidement corriger ses lacunes et retrouver davantage de cohésion pour espérer relancer sa campagne qualificative. Un nouveau défi attend les Malgaches dès leur troisième match, prévu ce jour à partir de 19 heures, heure de Madagascar, face aux Patriots BBC du Soudan du Sud. Une réaction sera nécessaire pour préserver leurs chances dans cette Road to BAL.