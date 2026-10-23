Madagascar: Concertation nationale - La FJKM appelle les chrétiens à participer aux consultations

La participation active des fidèles à la concertation nationale figure parmi les priorités de l'Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM). À la clôture de la troisième session ordinaire des responsables centraux, mercredi dernier à Ampandrana, le président de l'Église, le pasteur Andriamampianina Zaka Hary Masy, a appelé les chrétiens à s'impliquer dans les travaux de consultation organisés sous la conduite du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM).

Dans son message consacré aux affaires nationales, prononcé à la clôture de cette session ordinaire qui a duré une semaine, il a souligné que « les représentants de l'Église au niveau de chaque fokontany, des communes, des districts, des régions et au niveau national devraient participer aux travaux de consultation dans le cadre de la concertation nationale ».

« Outre les trois personnes appelées par le FFKM à assumer la responsabilité de diriger et de coordonner les travaux à chaque niveau, nous, chrétiens, devons tous nous mobiliser pour y participer », a-t-il déclaré. Pour concrétiser cet engagement, la FJKM prévoit de mettre en place un dispositif destiné à organiser et à faciliter la participation de ses fidèles à cette démarche nationale.