Madagascar: Eauasis

De l'eau potable à Ambovombe. C'est désormais une réalité. C'est presque irréaliste quand on sait qu'Ambovombe est une ville côtière alors que l'eau y est une denrée rare. Tout comme Madagascar a beau être une île, il est confronté à un problème crucial d'eau depuis une dizaine d'années. Justement, c'est au moment où l'eau est devenue introuvable dans le reste du pays qu'Ambovombe peut étancher sa soif à satiété. Un superbe pied-de-nez de l'histoire.

La population croit rêver. C'est un supplice séculaire qui vient de se terminer. Boire de l'eau boueuse, aller chercher de l'eau à dos d'homme ou en charrette là où elle se trouve quitte à parcourir des kilomètres, c'est le calvaire quotidien que la population d'Ambovombe a enduré durant plusieurs générations.

L'eau a toujours servi de cheval de Troie des politiciens en période électorale. Des projets ont jalonné les années et les régimes sans que l'eau potable devienne réalité. Depuis le projet Adduction de l'Eau dans le Sud à la mise en place d'un pipeline annoncée en grande pompe mais qui est restée ensevelie avec les espoirs des habitants d'Ambovombe.

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Il aura donc suffi d'une volonté pour réaliser un projet qui a toujours été une préoccupation des pouvoirs publics mais il est resté dans les contours labiaux des sophistes politiques.

Ironie de l'histoire, le changement climatique a profité à Ambovombe grâce à des précipitations surprenantes à une certaine période. Mais la pluie n'a chanté qu'un seul été. On ne pouvait pas recueillir et stocker toute l'eau bénite tombée du ciel.

Maintenant, il n'est plus nécessaire de supplier la générosité du zanahary pour qu'il daigne alléger la souffrance de la population.

La population d'Ambovombe sait mieux que quiconque que l'eau c'est véritablement la vie pour abuser de son utilisation. La culture respire mieux également même si les crevasses décorent les champs de culture avec l'exaspération qu'elles dégagent et à travers lesquelles émanent les complaintes de la population, désemparée et résignée à son sort.

Cette initiative montre qu'il suffit d'une volonté minime pour réaliser de grands projets qui répondent aux besoins basiques et fondamentaux de la population. Reste à espérer que cette réalisation à Ambovombe fasse tache d'huile et résolve d'autres problèmes comme l'accès difficile dans les zones reculées, l'absence d'une école, l'inexistence d'un centre de santé ou d'un corps de sapeurs-pompiers.

Le budget de l'État pour 2027 est censé justement répondre aux attentes de la population et en particulier trouver des solutions aux problèmes sociaux. On jugera sur pièce.