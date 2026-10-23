Madagascar: Santé - Holitiana Rabemanantsoa publie huit ouvrages

Sage-femme, enseignante et doctorante, Holitiana Vololoniaina Rabemanantsoa met ses connaissances au service du public à travers une collection de livres consacrés à la santé, à la maternité, à la petite enfance et au savoir-vivre.

Informer pour mieux prévenir et accompagner au quotidien : telle est l'ambition de Holitiana Vololoniaina Rabemanantsoa, auteure de huit ouvrages consacrés à la santé et au savoir-vivre. Sage-femme et enseignante dans une université privée, elle partage ses connaissances à travers des livres rédigés en malgache, accessibles au grand public.

Sa collection comprend six tomes de Ny Fahasalamako, consacrés à la santé, et deux ouvrages intitulés Olo-mendrika, axés sur le savoir-vivre et les bonnes manières. Ses deux dernières publications, parues le 26 juillet 2026, portent sur la grossesse et les nourrissons : Ny Fahasalamako, tome 5 : Ho an'ny vehivavy bevohoka (« Pour les femmes enceintes ») et Ny Fahasalamako, tome 6 : Ny zazakely 0-2 taona (« Le bébé de 0 à 2 ans »).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le premier livre consacré aux femmes enceintes aborde les différentes étapes de la grossesse, le développement du bébé, les changements physiques chez la femme, la préparation à l'accouchement et le suivi après la naissance. Il traite également de la sexualité pendant la grossesse et de la vie quotidienne durant cette période.

Le second ouvrage porte sur les premières heures de vie du nourrisson, les caractéristiques du nouveau-né, les difficultés à prévenir, l'alimentation et l'hygiène, entre autres sujets. À travers ces contenus, l'auteure souhaite donner aux lecteurs des repères utiles pour mieux comprendre la grossesse et prendre soin des tout-petits.

Précaution

Ses ouvrages consacrés à la santé s'appuient également sur des connaissances relatives aux méthodes de soins naturels et aux plantes présentes à Madagascar. L'objectif est de mettre ces informations à la portée du public et de contribuer à la prévention au quotidien. L'auteure insiste toutefois sur une précaution essentielle : ses livres ne remplacent pas une consultation médicale. « Lorsque l'on est malade, il faut consulter immédiatement un médecin et ne pas jouer avec la maladie », rappelle-t-elle.

La conception de cette collection remonte à 2011, tandis que les premières publications ont commencé à paraître en 2013. Les ouvrages se sont ensuite enrichis progressivement au fil de ses recherches et de son expérience.

Sage-femme de formation, enseignante dans une université privée et doctorante en sciences de l'éducation et sciences sociales, Holitiana Vololoniaina Rabemanantsoa poursuit ainsi son travail de transmission. Pour elle, l'apprentissage demeure un processus continu, au service de l'éducation, de la santé et de la vie quotidienne.