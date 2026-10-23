Madagascar: Monde carcéral - Le transfert de détenus incombe à l'administration pénitentiaire

Le transfert de prisonniers obéit à une procédure pénitentiaire stricte. Une enquête est en cours pour identifier les responsabilités dans la disparition de onze détenus chinois.

Le transfert d'un détenu d'une prison à une autre ne relève pas directement du ministère central. Cette compétence revient à l'administration pénitentiaire, selon plusieurs responsables du ministère de la Justice.

« La décision est prise soit au niveau de la direction régionale de l'administration pénitentiaire, soit par une commission au niveau de l'administration pénitentiaire », explique un chef d'établissement ayant requis l'anonymat, hier. Le directeur régional est compétent lorsque le transfert s'effectue entre deux prisons d'une même région, par exemple entre Antanimora et Avaradrano.

Plusieurs motifs peuvent justifier un transfert : le comportement indiscipliné d'un détenu, le risque de troubles dans un établissement ou encore le désengorgement d'une prison. « Le chef d'établissement sollicite alors le transfert, et la demande est accordée au niveau de la direction régionale de l'administration pénitentiaire », poursuit notre source.

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Lorsque la demande émane du détenu ou de sa famille, notamment pour se rapprocher de ses proches et faciliter les visites ainsi que l'apport de nourriture, elle est examinée par une commission au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Il en va de même pour les transferts entre deux établissements situés dans des régions différentes, comme Antanimora et Ambalatavoahangy.

« Les établissements de départ et d'arrivée doivent être représentés à cette commission, car chaque chef d'établissement donne son avis. Il peut indiquer qu'il ne peut pas gérer le détenu ou refuser son arrivée par crainte de troubles. Comme pour toute commission, certaines demandes sont acceptées, d'autres rejetées », précise un autre chef d'établissement.

Lorsqu'une demande est acceptée, une décision de transfert est adressée à l'établissement d'accueil. « Le transfert s'effectue alors obligatoirement sous escorte. Les agents pénitentiaires prennent le détenu en charge. À l'arrivée, le chef de l'établissement qui le reçoit établit un accusé de réception. C'est seulement à ce moment que le transfert est finalisé », poursuit la source.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'affaire des onze ressortissants chinois dont la disparition a été constatée dans les étab lissements pénitentiaires. Selon les informations communiquées par le ministère, les faits remontent aux 21 et 25 août 2026.

Cinq détenus chinois ont été transférés le 21 août de la prison d'Avaradrano vers celle d'Antanimora. Ils en sont ressortis un peu moins d'une heure ap rès leur arrivée. Le 25 août, six autres ressortissants chinois ont suivi le même parcours. Entrés dans l'établissement, ils en sont ressortis une trentaine de minutes plus tard.

Selon une source au ministère de la Justice, l'absence de ces onze détenus à la maison centrale d'Antanimora n'a été constatée que lors de la deuxième vague de transferts de prisonniers chinois vers leur pays, le 24 septembre.