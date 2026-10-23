Madagascar: Musique - Niu Raza cumule les distinctions

Entre ses prestations sur les scènes américaines et sa nomination aux Boston Music Awards 2026, la chanteuse malgache poursuit son parcours international et appelle la diaspora à soutenir sa candidature.

Niu Raza enchaîne les rendez-vous culturels aux États-Unis et s'apprête à relever un nouveau défi. Nommée aux Boston Music Awards 2026 dans la catégorie « Afro/Caribbean Artist of the Year » (artiste afro-caribéenne de l'année), la chanteuse malgache sollicite le soutien de la diaspora et des résidents aux États-Unis pour tenter de décrocher cette distinction. Les votes sont ouverts jusqu'au 16 décembre sur le site officiel de l'événement.

Installée aux États-Unis depuis près de dix ans, l'artiste poursuit son parcours musical à travers différentes scènes et manifestations culturelles. Cette année, elle a notamment participé au concert de la Francophonie à New York, le 19 mars, avant de se produire au Shrine World Music, le 3 avril. Elle a également pris part au Kreol Festival, à New York, ainsi qu'au Kreol Food Festival, à Washington.

La mobilisation autour d'une nomination. Pour cette nouvelle échéance, Niu Raza compte sur les Malgaches établis aux États-Unis et les résidents du pays autorisés à participer au vote.

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Visibilité

Dans un communiqué, elle lance un appel à ses soutiens : « Pour faire entendre la voix de Madagascar, j'invite la diaspora malgache à se mobiliser pour soutenir ma nomination. » Elle les encourage également à partager le lien de vote avec leurs proches.

« Et nous sommes toujours debout. Portons haut les couleurs de Madagascar. Ce trophée doit revenir à Madagascar », ajoute-t-elle. À travers cette candidature, la chanteuse souhaite représenter son pays dans une compétition musicale américaine et renforcer la visibilité de la musique malgache.

Cette nomination vient ainsi marquer une nouvelle étape de son parcours aux États-Unis. Dans l'attente du résultat, l'artiste mise sur la mobilisation de ses soutiens pour tenter de remporter le titre afro-caribéen de l'année.