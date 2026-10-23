Madagascar/Mozambique: Mondial U15 - Les Barea débutent contre les Mambas

Compétition marathon. Les Barea joueront leur premier match samedi. Versés dans le groupe T, les jeunes talents des Barea débuteront contre les Mambas mozambicains samedi à 10 h 30, heure malgache, lors de la première journée de la première édition de la FIFA U15 World Cup & Festival de foot à huit à Bakou, en Azerbaïdjan.

Madagascar jouera deux matchs à la deuxième journée, dimanche. La sélection malgache affrontera dans la matinée les All Whites de la Nouvelle-Zélande à 9 h 15, puis sera opposée à l'Ouragan Bleu de Porto Rico à 17 h 15. Les deux dernières rencontres de la phase de groupes sont programmées le lundi.

Les garçons rencontreront les Vinotinto vénézuéliens à 8 h et le dernier match contre les Étoiles de l'océan somaliennes est prévu à 14 h 45.

Chaque match se joue en deux périodes de 20 minutes. Cent quatre-vingt-neuf nations réparties en trente-deux groupes de six équipes participent à cette édition inaugurale du Mondial U15.

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Arrivé mercredi à Bakou, le groupe de quatorze joueurs a effectué sa première séance d'entraînement hier. La sélection malgache est à ossature des pensionnaires de l'académie nationale de Carion, projet de jeunes talents subventionné par le programme FIFA Forward.

Six des sélectionnés sont d'Analamanga, deux chacun de Toamasina et d'Ambilobe, et un chacun de Mahajanga, Bongolava, Fianarantsoa et Sambava.